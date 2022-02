După ce i-a șocat pe colegii săi și pe telespectatorii de acasă cu mutarea sa la Kanal D, o sursă CANCAN a aflat că prezentatorul TV a plecat cu mașina pe care Antena i-o oferise bonus.

Dan Negru a preluat un Range Rover Evoque de la trustul de televiziune la care a lucrat 22 de ani, iar când a semnat cu Kanal D ar fi trebuit să renunțe la mașina de serviciu.

„Da, nu a predat-o, dar fără intenție. Oricum, până când va intra în pâine la Kanal D mai durează. Am înțeles că prin martie. Cert este că nu se pune problema de mașină, va rămâne la el, poate s-o dea când vrea, nu-i mare lucru. Cred că ar putea să o și păstreze. Cei de aici nu își permit să îi spună ceva lui Dan, la ce a însemnat el pentru postul nostru”, a spus o sursă Intact pentru CANCAN.

Dan Negru va reapărea în primăvară pe micile ecrane

În prezent, Dan Negru se pregătește să înceapă munca la Kanal D, unde va modera multe emisiuni TV. De aceea, până când îl vom revedea la televizor, vedeta face des traseul București – Instambul (sediul Kanal D).

Acesta a acceptat oferta Kanal D pentru că „i s-a oferit posibilitatea să facă divertisment de calitate, aşa cum făcea la «Academia vedetelor», cu probe surprize şi cu mulţi invitaţi cunoscuţi”, a explicat un apropiat al lui Dan Negru.

„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune. Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru, după ce a semnat cu Kanal D.

Dan Negru: „Regele audiențelor”

Format la școala de televiziune Valeriu Lazarov și reprezentant valoros al unei generații de aur de oameni de TV, celebrul prezentator s-a aflat la cârma unor formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, “Deal or No Deal”, “Minute to Win It”, “Money Drop”, “Let’s Make a Deal”.

A fost supranumit „Regele audiențelor” datorită reușitelor obținute de-a lungul timpului, atât în România, cât și în Republica Moldova. A fost inclus în “Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale, care au fost lider de audiență.