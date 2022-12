Informația serii pentru toată România! Vestea venită direct din Austria: Problema e că …

Înaintea negocierilor cu europarlamentarii români, președintele PPE, Manfred Weber, și cancelarul Austriei, Karl Nehammer, au susținut o declarație de presă de la Viena.

”Colegi din EPP Au călătorit de la Bruxelles astăzi pentru a avea această întâlnire din Viena. Suntem bucuroşi să fim aici, în Viena, în special pentru că avem un leadership foarte puternic EPP. Este o ţară grozavă în care noi suntem. De aceea este minunat pentru noi să ne aliniem poziţiile cu colegii noştri din Austria şi vom vorbi despre situaţia din Austria.

Este un model atunci când vine vorba despre ideea de a reduce datoriile, de a investi în viitor şi a încerca să găsească soluţii alternative de energie. Austria gândeşte în viitor, iar coaliţia are în vedere viitorul, iar asta ne dorim şi pentru Europa. Am vorbit despre politici externe. L-am avut alături de noi pe Antonio Tajani, care va vorbi chiar acum. /…/ a fost aici şi bineînţeles lucrăm în ideea europeană”, spune președintele EPP.

Cancelarul austriac a evitat să dea un răspuns concret, dar tinde spre un vot negativ din declarații

De asemenea, el a mai precizat că ministrul de Interne din țara sa dorește un calendar pentru primăvara următoare în ceea ce privește aderarea României și Bulgariei la Spațiul Schengen.

Cancelarul Karl Nehammer a fost întrebat de către un reporter de la fața locului dacă Austria va vota împotriva intrării în Spațiul Schengen a României și a Bulgariei, însă acesta a evitat să ofere un răspuns concret, precizând că aceste două țări au nevoie de ajutor cu privire la migrație. Pe de altă parte, el a ținut să menționeze că aceste candidaturi nu vor fi separate, subliniind că votul va fi împreună.

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat miercuri seara că ministrul de interne al ţării sale are „un nou calendar pentru primăvara următoare” în ceea ce privește aderarea României şi Bulgariei la Schengen.

„Sunt multe probleme care trebuie discutate, migrația fiind problema principala. Lucrăm din greu pentru a ne proteja granițele externe, a spus cancelarul austriac, adăugând că există o problemă de securitate”, a transmis acesta.

Cel mai important subiect – criza din Ucraina

Acesta a mai precizat că primul subiect al discuțiilor este reprezentat de criza din Ucraina, în timp ce restul ocupă un loc secundar.

De asemenea, președintele EPP a mai spus și că se încearcă găsirea unei soluții în ceea e privește problema migrației în Uniunea Europeană.

„Subiectul numărul unu este criza din Ucraina. Toate celelalte sunt discuţii secundare. Mâine vorbim despre răspunsul pe care îl vom avea atunci când vine vorba despre migraţie. Avem discuţii în curs cu preşedintele din Cehia.

Încercam să ne dăm seama cum putem să răspundem în Uniunea Europeană la problema migraţiei şi să arătăm că suntem într-o poziţie să răspundem acestor probleme. Vom vorbi despre asta mâine, după cum spuneam. Vrem să subliniem exact ceea ce guvernul poate aduce în Uniunea Europeană, pentru că este ceva ce trebuie declarat, ceva ce trebuie să fie o prioritate la nivel european.

Nu pot să spun destul de des că pur şi simplu mergem spre următoarea criză. Austria are 100 de mii de migranţi ilegali care au venit aici, iar în viitor vom avea o discuţie şi o dezbatere specială pentru că nu putem face acelaşi greşeli pe care le-am făcut în 2015 şi 2016. Este ambiţia noastră comună să subliniem asta şi să discutăm toate problemele pe care le avem.

Aş vrea să spun, de asemenea, că atunci când vorbim despre creşterea Spaţiului Schengen EPP susţine o astfel de mişcare. Ştiu că sunt multe îngrijorări din acest punct de vedere în Austria, dar ştiu că România, Croaţia şi Bulgaria şi-au făcut temele împreună cu experţii şi asta reiese din toate rapoartele pe care le-am văzut. De aceea susţinem creşterea în Schengen. Deci consider că trebuie să vorbim despre legalizarea migraţiei, dar şi despre creşterea Schengen. Ne bucurăm că am putut face asta împreună cu cancelarul Karl Nehammer.”, a precizat Manfred Weber.

Migrația, problema numărul 1 pentru Austria

La rândul său, cancelarul austriac a precizat că sunt multe probleme de rezolvat, subliniind că prima pe listă este cea a migrației.

”Sunt încântat că grupul EPP a venit și a studiat în aceste zile ce se întâmplă aici, în Austria. Lucrul care contează este că sunt multe probleme politice pe care trebuie să le discutăm. Prima, bineînțeles, este migrația, după cum am spus, asta este problema numărul 1 pentru noi și lucrăm din greu pentru a ne păzi partenerii și asta este ceva ce este pe agenda tuturor ministerelor noastre. Nu cred că am fost auziți la Bruxelles, iar Austria a trebuit să facă față la mai mult de o sută de mii de migranți, 75 de mii dintre ei care nu au fost înregistrați niciodată. Deci, avem oameni care trec granițele cu miile. Nu știm de unde vin, nu știm dacă sunt traficanți de droguri sau de ființe umane. Deci este o problemă de securitate. Este precis motivul pentru care Austria are probabil această viziune asupra Spațiului Schengen”, a spus acesta.

El a adăugat că discuția cu privire la aderarea României sau Bulgariei la Spațiul Schengen nu este una politică, ci care ține de securitate.

”România și Bulgaria nu sunt în acest moment parte din Schengen, dar asta nu este o discuție politică cât e o discuție de securitate, cât e o probleme de securitate. Miza este securitatea cetățenilor noștri. Avem 75 de mii de oameni care trec granițele Uniunii Europene fără a fi înregistrați. Aceasta este o problemă de securitate. Nu putem să o ascundem sub covor, trebuie să vorbim despre asta. Din 2015 am avut această problemă și am avut un control asupra granițelor din Germania și Austria. Acum am observat că autoritățile germane nu mai verifică granițele, iar asta înseamnă că noi trebuie să verificăm granițele și cu Slovenia, și cu Ungaria. Deci chiar avem o problemă cu Schengen”, mai spune el.

Cancelarul austriac a continuat prin a preciza că ”avem o problemă reală cu migrația ilegală, dar asta nu este singura problemă care ne îngrijorează. Trebuie să privim cum putem organiza Europa astfel încât să facem față competiției internaționale, cum ne putem asigura că Europa este o locație ideală pentru industrie și economie. Ce putem face cu problema mâncării din Europa? Acestea sunt probleme mari și mă bucur că există Partidul Popular European, pentru că singurul mod în care putem rezolva aceste probleme este împreună. Deci, bine ați venit”.

Este nevoie de un control eficient al granițelor

În urma unei întrebări puse de un reporter, cancelarul austriac a precizat că este nevoie de un control eficient al granițelor și nu de un război al controverselor și al vorbelor.

”Ei bine, după cum spuneam, încă avem peste 75.000 de migranți care n-au fost înregistrați, despre care știm că au venit din Serbia, Ungaria, Bulgaria, România. Știm asta pentru că poliția a făcut investigații. Deci, după cum spuneam, nu este o discuție politică, ci mai degrabă ceva bazat pe fapte reale. România și Bulgaria, bineînțeles, au nevoie de susținerea noastră în lupta împotriva migrației legale. Dar trebuie, de asemenea, să ne ocupăm de Ungaria. Ungaria are o graniță cu Serbia și am văzut cât de mult își doresc migranții să folosească violența. Avem polițiști care își pierd viețile. Ce spun este că aceste țări au nevoie de sprijinul nostru. N-ar trebui să avem un război al controverselor și al vorbelor. Ar trebui să avem control al granițelor eficient și nu doar în Austria, ci și în Olanda”, mai spune el.