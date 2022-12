Premierul Nicolae Ciucă a salutat, miercuri, finalizarea de către Parlamentul olandez a procedurii de aprobare a poziţiei Guvernului Olandei în favoarea aderării României la Schengen, subliniind că acest rezultat este o recunoaştere clară a pregătirii ţării noastre pentru intrarea în Schengen.

„Guvernul României salută finalizarea de astăzi de către Parlamentul olandez a procedurii sale de aprobare a poziţiei Guvernului Olandei în favoarea aderării României la Schengen. Apreciem cooperarea recentă cu partenerii noştri olandezi şi considerăm că acest rezultat este o recunoaştere clară a pregătirii României”, a transmis premierul Ciucă, miercuri, pe contul de Twitter al Guvernului.

PM @NicolaeCiuca: RO Gov. welcomes today’s finalization by 🇳🇱Parliament of its approval procedure of NL Gov’t position in favor of 🇷🇴’s #Schengen accession. We appreciate the recent coop. with our Dutch partners&consider that this outcome is a clear recognition of RO’s readiness.

— GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) December 7, 2022