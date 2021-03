Lovitură pentru un ministru important! Ministrul Economiei se va confrunta cu posibilitatea unui vot de blam în Parlament.

După ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, Claudiu Năsui este al doilea membru al Guvernului Cîțu care se află în această situație.

Lovitură pentru un ministru important! PSD s-a decis să acționeze

PSD va depune, în această săptămână, la Senat, o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, a declarat luni preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu.

„Am decis în cadrul Biroului Politic Naţional să depunem în această săptămână la Senat moţiunea împotriva ministrului Năsui, aşa cum am anunţat.

Motivele – blocarea măsurii 3, fonduri europene, 478 de milioane de euro în acest moment blocate din cauza faptului că domnul ministru a găsit de cuviinţă să îşi facă un cont de administrator în procedura de selectare a companiilor”, a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Liderul PSD a explicat că peste 400 de milioane de euro sunt blocate, ”pentru că ministrul şi-a făcut un cont de administrator în procedura de selectare a companiilor”.

În 22 februarie, prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat că partidul din care face parte va depune o moţiune simplă împotriva ministrului Economiei Cladiu Năsui, în Parlament, după dezbaterile din Legislativ pe bugetul pentru 2021.

Claudiu Năsui contra-atacă la DNA

În replică, ministrul Economiei, Claudiu Năsui a anunţat că a depus plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie cu privire la înscrierile în platforma de granturi acordate IMM-urilor.

Aceasta este a doua moţiune simplă depusă de PSD în actuala legislatură, după cea îndreptată împotriva ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu.

”„100% Transparenţă. Am supărat mulţi oameni din sistem în momentul în care am spus adevărul. Am spus adevărul despre mersul la târguri pe banii statului şi despre faptul că măsura 3 nu îşi atinge scopul.

Nu îşi atinge scopul pentru că ajunge să finanţeze în proporţie de peste 50% imobiliare. Şi nu doar atât, dar suspiciunile de fraudă de care am vorbit sunt bazate pe fapte reale. Am avut discuţia aceasta şi cu premierul şi i-am propus un curs de acţiune.

Ştiu că adevărul doare, dar singura noastră şansă dacă vrem să salvăm România este măcar să spunem adevărul şi să fim foarte transparenţi cu ce găsim în ministere. Nu să menţinem butaforii”, s-a apărat Claudiu Năsui.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin