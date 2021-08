Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Gabriela Firea a anunțat miercuri că a semnat pentru declanșarea referendumului de demitere a lui Clotilde Armand.

Totodată, fostul edil al Capitalei susține că în Sectorul 1 este un adevărat dezastru administrativ. Ea a dăugat că Clotilde Armand nu este interesată de situația cetățenilor, iar doar în zece luni de mandat, lucrurile sunt fără precedent.

Firea mai menționează că nu există finanțare pentru spitale, este mizerie, șobolani, țânțari, dar și probleme cu apa caldă la centrala care este administrată de Primăria Sectorului 1.

”E un dezastru administrativ tot ceea ce se intampla la sectorul 1! Asa ca azi am semnat pe lista de semnaturi necesare organizarii Referendumului pentru demiterea primarului sectorului 1. Principalul motiv este dezinteresul fata de cetateni! Felul in care arata acum sectorul, la 10 luni de mandat!

Lipsa de finantare pentru spitale, dezinteresul pentru scoli, mizeria, mirosurile pestilentiale, gropile, sobolanii, tantarii, parcurile abandonate, problemele cu apa calda la centrala administrata de primaria sectorului 1”, a scris Firea pe Facebook.

”Sectorul 1 este în paragină!”

Fostul primar al Capitalei a mai precizat că Clotilde Armand a ajuns în acestă funcție prin fraude și zilnic ”își bate joc de bucureșteni inventând diverse povești și războaie”. Ea a mai subliniat și importanța sectorului 1, unde sunt cele mai multe instituții publie, muzee, dar și obiective turistice și ambasade.

”Un om ajuns primar prin frauda care, in plus, isi bate zilnic joc de bucuresteni, inventand diverse povesti si razboaie! Doamna in cauza se lupta, de fapt, cu cetatenii sectorului 1! Cu viata lor a carei calitate a scazut!! Restul e propaganda!

De peste 20 de ani am buletin de Bucuresti – sectorul 1. Ce se intampla acum, este fara precedent! Capitala Capitalei, sectorul cu cele mai multe ambasade, teatre, muzee, institutii publice, obiective turistice – Sectorul 1-, este in paragina!”, a mai scris Firea.

Amintim faptul că, în urmă cu câteva săptămâni, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că partidul începe să strângă semnături pentru demiterea lui Clotilde Armand. În ceea ce privește procedura de declanșare a referendumului, aceasta este una de durată.

Prima condiție este ca minimum 25% din persoanele cu drept de vot din Sectorul 1 (circa 52.000 din totalul de 208.000) să semneze cererea de declanșare a referendumului.