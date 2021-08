Acestea au fost bugetele administrate

Primăria din București a avut, în anul 2017, un buget de aproximativ 5 miliarde de lei. În anul următor, Consiliul General a aprobat un buget de 5,7 miliarde de lei, conform celor scrise de ziare.com

Mai apoi, în 2019, Primăria Municipiului București a înregistrat un buget în creștere, de 6,7 miliarde de lei. În 2020, aceasta avea un buget de aproape 10 miliarde de lei. Astfel, Gabriela Firea a administrat, în mandatul ei, circa 25 de miliarde de lei.

Bugetul înregistrat de primarul Emil Boc

În ultimii patru ani, primarul Emil Boc a avut la dispoziție aproape 6 miliarde de lei. În anul 2017, Consiliul Local a aprobat bugetul în valoare de 1,35 miliarde de lei. În 2018, bugetul a fost de aproximativ 1,1 miliarde de lei. În2019, Cluj-Napoca a avut 1,5 miliarde de lei, iar pentru anul următor a avut un buget de 1,68 miliarde de lei.

Spre finalul mandatului, în luna ianuarie a anului trecut, Gabriela Firea spunea că Primăria Capitalei a atras, în ultimii trei ani, fonduri europene de 920 de milioane de euro:

360 milioane de euro erau destinați pentru finalizarea stației de epurare Glina;

213 milioane de euro erau destinați pentru modernizarea a peste 200 de km din rețeaua primară;

279 milioane de euro erau destinați pentru achiziția de tramvaie și autobuze electrice;

68 de milioane erau destinați pentru extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată.

Potrivit sursei menționate, Cluj-Napoca a atras peste 400 de milioane de euro pentru proiecte derulate în exercițiul financiar 2014-2020.

Județul Cluj are aproximativ 730.000 de locuitori iar Cluj are circa 350.000 de locuitori. Conform cifrelor înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS), Capitala are o populație de 2,1 milioane de oameni. Totuși, cifra este și mai mare dacă sunt luați în calcul chiriașii fără forme legale și studenții de la cămine.

Conform actualului edil, în oraș ar locui aproximativ patru milioane de persoane, cu tot cu turiști. Legat de numărul de autoturisme din orașe, în Capitală sunt înmatriculate peste 1,4 milioane de mașini. Comparativ, numărul mașinilor din Cluj depășește 200.000.

Sursă foto: Inquam Photos/George Călin