Lovitură în justiţie pentru realizatorul tv Radu Banciu: fosta vedetă B1 TV a pierdut, în primă fază, procesul intentat CNCD (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) și Asociației pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Mikó Imre”.

Radu Banciu are acum dreptul să atace cu recurs decizia instanţei în termen de 15 zile.

Acesta solicitase judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti anularea actului administrativ “Hotărârea nr. 906/11.12.2019”, însă soluţia dată de magistraţi a fost următoarea:

“Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucureşti, sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia părților, prin intermediul grefei instanței, azi, 14.10.2020. Document: Hotărâre 1143/2020 05.11.2020.”

De la ce a plecat conflictul în instanţă?

Fostul realizator al emisiunii “Lumea lui Banciu” de pe B1 TV a fost amendat cu 5.000 de lei de către CNCD pentru discursul anti-maghiar pe care l-ar fi avut într-o ediţie a acestei emisiuni, difuzate în 2019.

Plângerea a fost depusă de o organizaţie din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, şi anume Asociația pentru Protecția Drepturilor Minoritare „Mikó Imre”, relatează justnews.ro. În plângerea depusă de respectiva organizaţie se menţionează că “Radu Banciu distribuie același informații false și instigatoare la ură contra etnicilor maghiari”. Realizatorul tv a mai fost amendat şi în trecut de către CNA (Consiliul Naţional al Audiovizualului) din cauza declaraţiilor sale făcute la adresa etnicilor maghiari.

De ce a renunţat Radu Banciu la emisiunea de pe B1 TV?

După nouă ani şi jumătate în care a devenit celebru pentru emisiunea “Lumea lui Banciu”, realizatorul tv a decis să renunţe la acest proiect şi să activeze doar la Look Sport, unde analizează evenimentele sportive în cadrul “Fotbal All Inclusive”. Cum a explicat Radu Banciu plecare de la B1?

“Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, în sensul în care a fost o problemă de drepturi de autor. Eu cerusem la un moment dat voie conducerii să fac o emisiune sportivă. Am obținut acest drept. Mai făcusem emisiuni de sport, am reușit să împart cumva și capra și varza.

După ce lucrurile s-au înrăutățit de la jumătatea lui martie (n.r. în contextul pandemiei), am făcut ultima emisiune de la Cluj pe data de 8 martie. Ne pregăteam de următoarea emisiune pe 15 martie, însă s-au întrerupt competițiile. Trei luni și jumătate nu am mai făcut emisiune. După acel interval, m-au contactat cei de la Look și mi-au propus să fac această emisiune, ce urma să devină cotidiană. Am acceptat, dar neprimind acceptul de la B1.

La acest sfârșit de campanie electorală, s-a pus această problemă, oricum trebuia să fac o alegere definitivă. (…) Eu am hotărât să continui pe proiectul sportiv. Deci, acestea sunt motivele. Am stat nouă ani și jumătate. Până la urmă, te și uzezi. Chestiunea asta cu politica nu era pentru veșnicie. Ce mai aveai de demonstrat după nouă ani și jumătate?”, a precizat Radu Banciu.