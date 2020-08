Mai precis, Tribunalul București a luat decizia de a respinge candidaturile cuprinse în lista de candidați pentru Consiliul Local al Sectorului 5. Această listă venea din partea Partidului Social Democrat Independent.

Ce se arată în minuta Tribunalului București

Potrivit minutei, apelul făcut de Organizația Sector 5 a PSD a fost admis de către Tribunal. În plus, în minută se mai arată că decizia este definitivă.

„Admite apelul. Anulează sentinţa primei instanţe şi, în evocarea fondului: Admite contestaţia formulată împotriva Hotărârii nr. 29/18.08.2020 emisă de Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.

Anulează Hotărârea nr. 29/18.08.2020 emisă de Biroul Electoral al Circumscripţiei Electorale a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti şi respinge candidaturile cuprinse in lista de candidaţi din partea Partidului Social Democrat Independent pentru Consiliul Local al Sectorului 5. Definitivă.

Pronunţată azi, 22.08.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minuta Tribunalului București.

Vanghelie candidează din nou pentru Sectorul 5

În perioada 2000-2016, Marian Vanghelie ocupa funcția de primar al Sectorului 5. După 4 ani, politicianul dorește din nou să fie edilul sectorului pe care l-a condus timp de 16 ani.

Așadar, Vanghelie consideră că are imaginea exactă referitor la ceea ce trebuie să se facă în Sectorul 5. Atunci când și-a depus candidatura, acesta a declarat că a terminat aproape 600 de blocuri, a făcut 700 de străzi și a terminat reabilitarea școlilor și parcurilor din zonă în perioada când a fost primar.

„Putem să aduce sectorul 5 după ce am făcut o serie de lucruri şi am terminat aproape 600 de blocuri, am terminat 700 de străzi, am făcut tot învăţământul şi parcurile arătau într-un alt fel.

După ce am făcut aceste lucruri, astăzi cu experienţa mea de peste 15 ani, vă spun am o imagine exactă vis a vis de Sectorul 5, ceea ce trebuie de făcut.

Putem să punem în aplicare – să terminăm blocurile, să avem grijă de copii, de educaţia lor. După cum ştiţi am fost ataşat de sistemul de învăţământ şi am o viziune privind ceea ce trebuie de făcut din prima zi în sectorul de învăţământ”, a declarat Marian Vanghelie.