PNL-ul se rupe în două, iar Florin Cîțu pierde unii dintre cei mai importanți membrii. Un val de demisii au avut loc marți în interiorul partidului. Liberalii sunt nemulțumiți de alianța cu PSD, așa că preferă să părăsească partidul.

După ce luni Ludovic Orban a anunțat că demisionează din PNL și își face alt partid, Violeta Alexandru, Ion Ștefan, Adrian Oros, dar și alți liberali au decis să plece, motivul fiind unul comun și anume alianța PNL-PSD.

Violeta Alexandru, fostul ministru al Muncii susține că a așteptat până acum ca deciziile să fie modificate însă nu s-a întâmplat nimic. În acest context, atât ea, cât și alți colegi din partid au preferat să plece.

Totodată, ea a mai subliniat și faptul că alianța PNL-PSD este o greșeală, iar liberalii nu își permit să piardă încrederea, alianța fiind doar o dovadă de lașitate în fața oamenilor care i-au susținut până acum.

„Am așteptat să se schimbe deciziile. Dar nu s-a întâmplat nimic. Ne-am depus astăzi demisiile. Conducerea PNL și cei care au decis alianța cu PSD greșesc. Politica este o chestiune de încredere și în ceea ce ne privește, nu ne permitem să pierdem încrederea. Al doilea motiv pentru care mi-am depus demisia, e o dovada de lașitate. Sunt unii care promit să lupte, dar când se iau decizii. E greu să faci politică, să schimbi administrația și să faci reforme profunde. Văzând câtă frică de răspundere și câtă lașitate există am decis să demisionez”, a declarat Violeta Alexandru.

Cine sunt liberalii care au demisionat

În ceea ce privește lista celor care au demisionat din PNL este vorba despre următorii liberali:

1.Ludovic Orban – oficializat in plen

2. Luminița Barcari

3. Alexandru Kocsis – oficial

4. Ion Ştefan

5. Ionel Dancă – oficial

6. Constantin Şovăială

7. George Ionescu

8. Bogdan Bola

9. Claudiu-Martin Chira

10. Nicolae Giugea

11. Antonel Tănase

12. Gabriel Plăiașu

13. Violeta Alexandru

14. Adrian Miuțescu

Totodată, au mai demisionat și senatorii Ovidiu Florean, Adrian Oros și Ion Iordache.

Amintim faptul că încă de luni seară, Alexandru Kocsis-Cristea anunța într-o postare pe Facebook că va demisiona, alături de alți 17 colegi liberali care nu pot accepta mutarea făcută de PNL. El spunea atunci că deși a sperat că PNL și PSD nu se vor unii niciodată, situația a luat o întorsătură neplăcută.

„Să ştiţi că am sperat până în ultima clipă. Nu doar eu, ci toţi cei 17 colegi liberali care ne-am dezafiliat, în semn de protest, din grupul parlamentar al PNL. Chiar am sperat că se vor trezi în al doisprezecelea ceas şi vor spune NU acestei cârdăşii cu PSD. La începutul lunii octombrie am fost 40 de parlamentari din PNL care am semnat scrisoarea deschisă prin care ceream renunţarea la orice discuţie cu PSD şi refacerea de urgenţă a coaliţiei de dreapta.

După ce apelul nostru a fost ignorat, 17 dintre cei 40 am mers mai departe şi ne-am dat demisia din grupul parlamentar. 23 au format un grup distinct care susţinea că soluţia este opoziţia din interiorul PNL”, a scris Alexandru Kocsis-Cristea, luni seara pe Facebook.