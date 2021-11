Florin Cîțu a dat lovitura! Este noul președinte al Senatului: De vineri ne apucăm de treabă

Florin Cîțu a fost votat în funcția de președinte al Senatului, cu o majoritate de 82 de voturi. Simultan, Anca Dragu a primit doar 25 de voturi iar 17 voturi au fost anulate. Schimbarea are loc după ce majoritatea parlamentară a fost schimbată iar PNL, PSD și UDMR au cerut ca președintele Senatului, respectiv Anca Dragu, să fie revocată din funcție.

„Mulţumesc doamna preşedintă de şedinţă, mulţumesc pentru vot colegilor şi propunerii şi Coaliţiei pentru susţinere, mulţumesc Anca Dragu pentru munca pe care ai făcut-o până acum la Senat. Mulţumesc! De vineri ne apucăm de treabă. Mulţumesc, o zi bună!”, a transmis Florin Cîțu.

Anca Dragu a pierdut funcția

Amintim că Anca Dragu (USR) şi-a pierdut marţi funcţia de preşedinte al Senatului, după ce a fost revocată. La vot au fost prezenţi 115 senatori, 82 au votat „pentru” revocarea ei, 24 au votat „împotrivă” şi au fost 9 abţineri.

„Este întrunit numărul necesar de voturi pentru revocarea din funcția de președinte doamnei Anca Dragu”, a spus președintele de ședință, Alina Gorghiu, vicepreședinte al Senatului.

Inițial, USR a anunțat că decizia va fi contestată la Curtea Consituțională a României. Drept replică, Alina Gorghiu, senator liberal, a spus că există decizii CCR care permit schimbarea Ancăi Dragu, respectiv Regulamentul Senatului și o decizie CCR.

„Este un punct care ține de realitatea politică la acest moment. Nu este o sancțiune pentru Anca Dragu, este o chestiune firească de normalitate atunci când se schimbă majoritatea, când se schimbă configurația politică”, a spus Alina Gorghiu.

„Şedinţa plenului va avea un singur punct, care ţine cont de realitatea politică la acest moment, de actuala configuraţie politică. Vreau să precizez încă de la început că nu este vreo pedeapsă, vreo sancţiune pentru preşedintele Senatului în funcţie, este o chestiune firească, de normalitate. Atunci când se schimbă majoritatea, atunci când se schimbă configuraţia politică, este democratic ca acea majoritate să poată să-şi desemneze şeful Senatului sau al Camerei Deputaţilor, dacă este cazul. Ca atare, am invocat articolul 64 din Constituţia României, Regulamentul Senatului, am invocat o decizie foarte importantă a Curţii Constituţionale, o decizie care are numărul 601, care spune ceva foarte simplu: că atunci când nu există o reglementare la nivelul Regulamentului Senatului – pentru că, din păcate, ea nu mai există de ceva vreme, fiind declarată neconstituţională de Curtea Constituţională, însă Senatul n-a depus niciun fel de diligenţă pentru a identifica o nouă procedură de revocare -, atunci se aplică dispoziţiile din Constituţie”, a afirmat, după şedinţa Biroului permanent, Alina Gorghiu.