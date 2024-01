Versanții care delimitează Cheile Jiețului din județul Hunedoara sunt acum acoperiți de perdele masive de gheață, transformându-se într-un peisaj spectaculos, specific celui mai impresionant defileu din România, prin care trece un drum național.

În timpul iernii, lumina soarelui cu greu pătrunde în valea profundă a râului Jieț din Hunedoara, ceea ce face ca zăpezile să persiste pe trecătoarea de la baza munților Parâng. Astfel, aceasta este împodobită cu țurțuri pentru o perioadă îndelungată.

Pe stâncile abrupte, învelite în pădure, de deasupra lor, pot fi adesea observate capre negre. Creaturile sălbatice coboară către râul Jieț sau traversează pâraiele care dau naștere la cascade și trepte de gheață în timp ce se prăbușesc abrupt în Jieț.

Pe înălțimile muntoase, vegetația ascunde locuri sălbatice aproape intacte de intervenția umană. În unele zone, la capătul cărărilor mai puțin cunoscute, se dezvăluie mici platouri unde momârlanii, denumiți și „oamenii munților”, și-au stabilit stâne și sălașe.

În anumite zone ale Cheilor Jiețului, stratul gros de gheață devine robust și rezistent. Servește, astfel, ca destinație de escaladă pentru unii locuitori. Cu toate acestea, escaladarea este o activitate periculoasă, necesitând echipament corespunzător și îndrumarea unor profesioniști.

„Cheile Jiețului din Hunedoara sunt ca un ținut al gheții, pe care îl traversezi cu emoție. Am avut și noi emoții, trecând pe sub atât de mulți țurțurii uriași, însă în cele din urmă am rămas încântați de înfățișarea lor, a pădurii, apei, celor două cascade și a munților”, povestește o localnică din Petroșani.