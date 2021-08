Liza Sabău şi Gabriel Fereşteanu se transferă la PROFM! Unde vor putea fi auziți cei doi?

Amintim că Liza Sabău şi Gabriel Fereşteanu şi-au anunţat plecarea de la Virgin Radio la finalul lunii iulie, după ce au prezentat emisiunea „Fereş şi Liza” la Virgin Radio, de luni până joi, de la 19:00 la 22:00.

În urma deciziei luate recent, cei doi vor realiza o emisiune în acelaşi tronson orar precum cel de la Virgin Radio, intervalul 19:00-22:00.

Informațiile transmise de cei doi

„Ador capitolul care urmează să se scrie în viaţa mea şi anume: Liza şi Fere, la PROFM. Recunosc clădirea, am stat pe aici vreo 8 ani, dar cu două etaje mai jos. Acolo e UTV. M-am simţit iubită din prima zi în care am păşit aici, iar vorba care spune că acolo unde eşti iubit, creşti cel mai mult este adevărată.

Staţi numai să auziţi ce demenţă facem! PROFM e locul în care nebunia dintre doi cei mai buni prieteni care cred în curajul de a fi cine eşti tu cu adevărat, chiar dacă eşti diferit, va merge mai departe. Fie că eşti artist sau om obişnuit. Dau cu love!”, a transmis Liza Sabău.

Vă daţi seama că sunt foarte bucuros să fiu, de astăzi, parte din echipa PROFM. Nu vreau să spun clişee, însă este foarte important să găseşti oameni determinaţi să facă lucruri frumoase şi cu care să click-uieşti şi asta am descoperit noi la PROFM.

Am emoţii pentru prima ediţie ON AIR, din septembrie. Am pregătit un program de seară în care ascultătorul are rolul principal. Practic, abia aşteptăm să auziţi atât ascultătorii, cât şi pe noi, Liza x FERE, la PROFM!”, a declarat Gabriel Fereşteanu.

Sursă foto: Captură YouTube