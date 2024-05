Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, crede că Sebastian Burduja va intra în cursa electorală pentru funcția de primar general al Capitalei cu o a doua șansă. Există o șansă istorică pentru Capitală. Crede că alegerile locale din București se vor câștiga cu sub 30%. Cei trei candidați importanți au bazine electorale aproape similare. Diferența se va face strict prin mobilizare și în ultimele zile ale campaniei electorale.

Dacă se întreprind acțiunile necesare, Sebastian Burduja va obține între 24% și 28%, la fel ca și Gabriela Firea și Nicușor Dan. Sebastian Burduja este cel mai bine pregătit dintre cei trei. Nicușor Dan a fost un excelent om din societatea civilă, dar a fost și este o calamitate, spune el, un dezastru de manager al unei Capitale care este departe de a fi o capitală europeană, așa cum ar trebui să fie.

Şi nu o spun doar din respect şi din drag pentru Sebastian (…) ci pentru că în acest an, alegerile la Bucureşti se vor câştiga cu sub 30%. Pentru că cei trei candidaţi importanţi au bazine electorale aproape similare, care pot să îi ducă la o diferenţă care ţine strict de mobilizare şi de ultimele zile din campania electorală.

Nu crede că are șanse Cristian Popescu Piedone să câștige alegerile locale.

„Nu am vorbit de al patrulea candidat pentru că îl consider fără şanse şi în general pentru că nu vorbesc despre persoane marginale, dacă nu contează. Vreau să îi conving pe toţi liberalii de ce este foarte important să le explicăm votanţilor lui Nicuşor Dan de acum 4 ani că în momentul acesta PNL are candidat, candidat viabil, valabil, şi care trebuie să primească voturile lor pentru că ştie ce are de făcut în parteneriat cu viitorul guvern, în parteneriat cu Consiliul General pe care îl vom domina”, a zis liberalul.