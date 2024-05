Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a recunoscut că în București, inevitabil, te afli în proximitatea Guvernului României. Dacă ai intenția să inițiezi proiecte la Gara de Nord, de exemplu, este necesar să discuți cu cei de la Ministerul Transporturilor.

În cazul altor zone, care sunt sub incidența altor ministere, trebuie să urmezi aceeași procedură. Astfel, nu este vorba doar despre disponibilitatea fondurilor în București.

Nicușor Dan nu are motive să se plângă, spune el, deoarece veniturile Primăriei Municipiului București (PMB) sunt în cea mai mare parte provenite din cote defalcate. În plus, ele au crescut considerabil de la preluarea mandatului său. Anul trecut, veniturile se ridicau la 7 miliarde de lei, în comparație cu aproximativ 4 miliarde de lei când și-a început mandatul.

Se îndoiește că Nicușor Dan a gestionat adecvat banii publici. Datoriile Capitalei au fost pur și simplu transferate, ci nu rezolvate. Dobânzile plătite de PMB sunt semnificativ mai mari din cauza costului mai ridicat al împrumuturilor.

La rândul ei, Gabriela Firea, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, a reamintit tuturor că Nicușor Dan a blocat proiectele private. În plus, a blocat și proiectele bucureștenilor, care nu sunt constituiți în societăți comerciale.

Au fost blocate și proiectele Primăriei Sectorului 3, Primăriei Sectorului 4 și Primăriei Sectorului 6. Nu există fonduri europene pentru modernizarea parcului auto, care trebuia să continue, dar care nu s-a mai materializat. Nu s-a realizat nicio achiziție, în ciuda îndemnului adresat bucureștenilor de a utiliza transportul public în comun.

„Actualul primar (al Capitalei – n.red.) a blocat nu doar proiecte private ori ale bucureștenilor, neconstituiți în societăți comerciale, ci și proiecte ale Primăriei Sectorului 3, Primăriei Sectorului 4, Primăriei Sectorului 6.

L-ați auzit și pe domnul primar de la Sectorul 6 (Ciprian Ciucu – n.red.), care a spus de nenumărate ori ca a încetinit sau a blocat proiecte de infrastructură edilitară.

Zero fonduri europene pentru înnoirea parcului auto, care trebuia să continue… și noi aveam un plan ambițios… zero! Nu s-a mai achiziționat absolut nimic, dar îi îndeamnă pe bucureșteni să meargă cu transportul public în comun. Păi, trebuie să știi, în primul rând, la ce oră vine”, a explicat ea la Realitatea Plus.