Luna octombrie a anului 2021 nu este deloc una veselă și plină de culori calde de toamnă pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Într-o perioadă în care aceștia ar fi trebuit să se bucure de postura de părinți și să-și pregătească fetițele pentru grădiniță, întreaga familie se află în izolare. Atât vedetele, cât și cele două fetițe s-au îmbolnăvit de coronavirus.

Cum au ajuns în această situație

Prima persoană care s-a infectat cu coronavirus a fost mămica, Gabriela Cristea. Intrând în contact cu soțul și fetițele, aceasta a răspândit boala în familie. La doar câteva zile distanță, Tavi Clonda şi cei doi copii și-au făcut testul și, din păcate, a ieșit pozitiv pentru toți trei.

Din fericire, familia mondenă a dezvoltat forme uşoare ale bolii, așa că nu a fost necesară spitalizarea. În această situație, doctorul le-a recomandat să stea izolați la domiciliu şi să urmeze cu strictețe tratamentul impus.

„Eu cred că noi am avut toţi de la început, de-aia ne-am izolat în casă. Din momentul în care am fost diagnosticată, ne-am închis cu toţii în casă, pe fete nu le-am mai dus la grădiniţă. Eu am rămas fără gust şi fără miros, Tavi, în schimb, le are pe-amândouă. Nu au fost momente critice în modul de manifestare a bolii.”, a spus Gabriela Cristea.

Cei doi părinți sunt puternici și, încetul cu încetul, întreaga familie își revine. Cu toate acestea, partea dificilă pentru Gabriela Cristea şi Tavi Clonda nu este legată de virus, ci de starea lor psihologică.

„Partea psihologică e foarte greu de gestionat în situaţia asta.”, a declarat cuplul.

Gestionarea aspectelor psihologice, în această situaţie, este adevărata provocare a cuplului. Aceștia nu își fac griji prea mari pentru starea lor de sănătate, cât pentru cea a fetițelor, Victoria și Iris.

Ca orice copil, Victoria și Iris sunt dependente de draga lor mamă, din păcate, au fost nevoite să petreacă cât mai puțin timp cu ea, pentru binele lor.

„Partea psihologică e, însă, foarte greu de gestionat în situaţia asta. În prima zi când m-am închis in dormitor, Victoria a venit şi a început să bată la uşă pentru că nu înţelegea de ce nu ies. La patru ani, înţelege pentru cinci minute, dar după cinci minute uită şi o ia de la capăt.”, a adăugat mămica.

Starea de sănătate a fetițelor

Din fericire, Victoria și Iris sunt în siguranță. Micuțele nu au fost puternic afectate de boală, iar acum, datorie prescripției medicale, se simt din ce în ce mai bine.

„Fetele dorm, sunt ok, n-au trecut prin etape din astea dificile, au avut o tuse la început, dar acum e din ce în ce mai rară. Acum se joacă, sunt active, răstoarnă casa cu susu-n jos. Din câte ştiu, copiii fac forme uşoare. Pot fi şi cazuri grave, dar ne rugăm la Dumnezeu să fie bine.”, a declarat Tavi Clonda pentru Antena Stars.

Deși mama joacă rolul principal în orice familie, de această dată, Gabriela Cristea va fi nevoită să ia o lungă pauză. Din nefericire, ea este cea mai afectată de boală. Încă de la început, mămica a manifestat toate simptomele bolii, inclusiv pierderea mirosului şi a gustului. Totuși, aceasta se poate baza mereu pe soțul ei. El, la fel ca fetițele, a dezolvat o formă ușoară a virusului și are, în continuare, gust și miros.

„Până pe la 17.00, fetele dorm şi atunci ne odihnim şi noi. Orele lor de somn sunt şi ale noastre. M-am simţit mai rău la început când aveam un pic de febră, eram mai pleoştit un pic. Acum mai am ansul înfundat. E o stare de gripă.”, a explicat Gabriela Cristea.