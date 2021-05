Depre situația de moment în piața construcțiilor, am vorbit cu Liviu Neagu, director general Bergerat Monnoyeur România și Republica Moldova, dealer exclusiv Caterpillar.

Despre infrastructură

Proiecte importante din această zonă au fost începute, se află în derulare sau sunt aproape de finalizare, indiferent de pandemie. Liviu Neagu ne spune cum vede el situația actuală, sub spectrul pandemic: ”Pandemia reprezintă în primul rând o criză sanitară, dar, în același timp, și o criză economică. Istoria a demonstrat că în timpul crizelor economice “Statul” trebuie să investească mai mult, mult mai mult față de o perioadă normală. În același timp, tot “Statul” trebuie să găsească soluții specifice prin care să ajute mediul privat”.

”În cazul României, mai spune șeful Bergerat Monnoyeur, în conformitate cu informațiile statistice prezentate de media în ultima perioadă, sectorul construcțiilor – atât infrastructura, cât și construcțiile civile și industriale – au cunoscut o creștere importantă. Este de apreciat faptul că au fost semnate și demarate proiecte care se aflau în diferite faze de atribuire de prea mult timp. Chiar dacă în acest moment nu sesizăm acest lucru ca pe o evoluție, în doi-trei ani sunt sigur că o vom descoperi ca pe o surpriză plăcută”, a declarat Liviu Neagu pentru Capital. Cât despre proiectele finanțate din bani europeni, Neagu spune că este esențial ca ele să fie continuate și finalizate. Așa credem și noi…

Cine și ce cumpără

Bergerat Monnoyeur România este cunoscută ca o companie ce aduce în România utilaje de mare performanță, mașini care au un preț destul de ridicat, dar sunt indispensabile acestei zone economice. Cum, cine ș ice se cumpără, am fost interesați să aflăm de la Liviu Neagu. ”Pandemia a dat un impuls neașteptat unor proiecte de mare amploare. Piața utilajelor de mare tonaj a crescut, în ultimii 2 ani, cu peste 300%. Buldoexcavatorul reprezintă însă cel mai versatil utilaj, ce se pretează excelent atât pentru micii, cât și pentru marii antreprenori”, declară Neagu, care vine cu precizări importante:

”În acest moment, din punct de vedere numeric, micii antreprenori reprezintă peste 70% dintre cumpărătorii de utilaje Cat, noi sau second-hand. Volumele importante pe acest segment se datorează și pachetelor de finanțare specifice, oferite de partenerul nostru – Cat Finance”. În folosul companiei vine și filozofia adoptată privind vânzările. Pentru Bergerat, fiecare client este important, fie că decide să cumpere un buldoexcavator, un camion de 200 de tone sau numai piese de schimb. ”Este posibil ca efortul financiar și spiritul antreprenorial să fie mai puternic la un client care se află la început de drum, iar în filozofia noastră acești clienți merită o atenție deosebită. Este adevărat că avem și clienți care lucrează pentru proiecte de importanță națională și, împreună cu aceștia, dezvoltăm sisteme de parteneriat specific”, punctează directorul general al Bergerat Monnoyeur.

Pentru moment, cele mai scumpe utilaje vândute de companie pe piața noastră sunt utilajele de circa 100 de tone (cost aproximativ: 1 milion de euro). Dar, trebuie subliniat și faptul că exstă și utilaje Cat care au configurații și unelte de lucru speciale pentru a desfășura activități dedicate în sectorul agricol. La această oră, vânzările Bergerat către acest segment de piață reprezintă între 50 și 100 de unități pe an, dar, după cum știm și mai ales vedem în acest sector, există oportunități pentru ca sectorul agricol să se dezvolte într-un ritm mult mai rapid în următorii ani.

100 de milioane de euro

Ca cifră de afaceri Bergerat Monnoyeur stă bine, și asta datorită managementului pragmatic propus de directorul său general. ”Competența echipelor, calitatea produselor și a serviciilor post-vânzare, condițiile de finanțare, consilierea tehnico-comercială ne-au permis să câștigăm și să păstrăm încrederea partenerilor noștri. După cum rezultă și din raportul financiar, vânzările noastre au crescut an de an și sperăm să păstrăm acest trend”, ne-a precizat șeful Bergerat.

”La începutul anului, am modificat structura de organizare a companiei, dezvoltând divizii separate care se ocupă cu vânzarea de generatoare electrice (prime, stanby), respectiv de stivuitoare. În această nouă configurație, sperăm ca cifra de afaceri în 2021 să depășească 100 de milioane de euro”, punctează Liviu Neagu. Concluzia nu poate fi decât una: România se mișcă!

Școala Operatorilor

Vii la Bergerat, comanzi un utilaj Caterpillar, după care realizezi că, în piața forțelor de muncă, nu găsești un om care să-l opereze cum trebuie. Acest scenario nu este deloc fantezist, ștut fiind că lucrătorii specializați sunt pec ale de disparișie, în sensul că preferă să își pună la bătaie aptitudinile peste hotare, în speranța unei vieți mai bune. Și atunci? Tot compania condusă de Liviu Neagu își vine în ajutor prin Școala Operatorilor Bergerat Monnoyeur.

”Școala Operatorilor oferă cursuri de specializare ca “Mașinist la Mașini pentru Terasamente” din anul 2014, când ne-am acreditat ca furnizor de formare. La momentul respectiv, am încercat să contribuim la acoperirea unui “gol” în sistemul de învățământ, fapt dorit și extrem de apreciat de clienții noștri. Ne bucurăm că am reușit să atragem la acest curs de 100 de ore, teorie plus practică, peste 250 de cursanți”, ne explică Neagu. Mai precis, Școala Operatorilor rentabilizează investițiile în utilajele de construcții și se traduce în beneficii, precum îmbunătățirea eficienței, consum redus de combustibil, cheltuieli mai mici cu întreținerea și repararea și, nu în ultimul rând, maximizarea siguranței operatorilor și a mediului de lucru.

La 50 de ani distanță de Vest

Într-un interviu de acum câțiva ani, Liviu Neagu declara: ”Suntem la cel puțin 50 de ani distanță de Occident”. Asemenea cuvinte, spuse de un om ce conduce o companie de anvergură, nu sunt menite să ne liniștească. Oare, azi, am mai micșorat noi această distanță istorică?

”Avem domenii în care am ajuns pe picior de egalitate cu “Vestul” – telecomunicații, IT, marii dezvoltatori de mall-uri, dar, din păcate, avem și multe domenii în care evoluția nu a fost pe măsura așteptărilor: transporturi, sănătate, învățământ, cercetare-dezvoltare, reciclare și multe altele. Dacă am mai micșorat distanța față de “Vest” ? Greu de spus. Sincer, nu prea cred. Și, când dau acest răspuns, am în minte imaginea Franței, Italiei, Gemaniei de la începutul anilor ‘90”, susține Liviu Neagu. Aceată părere ar face bine să ajungă la cei ce au puterea de a schimba lucrurile în bine, poate încă în timpul acestei generații…