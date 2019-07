Jurnalista Oana Stănciulescu scrie pe o reţea de socializare că premierul Viorica Dăncilă s-a autodenunţat şi, prin declaraţiile sale, i-a făcut probleme şi mai mari lui Liviu Dragnea.

„Așadar, o țară întreagă a aflat ieri că Viorica Dăncilă le-a spus colegilor de partid cum a fost izolată șase luni în guvern. Ea a susținut că nu a avut voie să facă nimic la Guvern. În aceste condiții, nu numai că Viorica Dăncilă trebuie să dea banii înapoi pentru că a stat degeaba la serviciu, dar trebuie să se sesizeze și procurorii. Este un autodenunț al primului ministru și trebuie să-l luâm în calcul. Dacă Liviu Dragnea face pușcărie pentru angajări fictive, mi se pare că-l pasc și alte probleme, în condițiile în care și Dăncilă a fost tot o angajare fictivă. De altfel, ea a recunoscut că nici măcar bugetul de stat nu l-a văzut, darămite să-l mai și facă. Există în acest sens și dovada – fotografia postată de Dragnea la prânzul de lucru pe buget unde Dăncilă cel mult poate era la bucătăre să facă niște cafeluțe.

Și fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog a avut recent o problemă asemănătoare. DNA îl acuză că o consilieră nu ar fi respectat fișa postului, nu ar fi prestat activitatea pe care i-a trasat-o. Viorica Dăncilă spune singură că nu a prestat activitatea pentru care a fost angajată. Dacă Dragnea face pușcărie pe aceeași speță, iar Bodoc are o problemă similară cu procurorii, mă întreb ce a făcut în dimineața asta DNA după ce ea aflat din gura lui Dăncilă că a stat degeaba 6 luni la Palatul Victoria”, a declarat Oana Stănciulescu.

Totul vine în urma declaraţiilor de marţi ale premierului Dăncilă, care a recunoscut în faţa colegilor de partid relaţia proastă pe care o avea cu Liviu Dragnea: „Am dovezi despre relația mea cu Dragnea, dar credeți că e bine să ies public? Nu, pentru că nu am să vorbesc de rău un fost președinte. Am fost izolată șase luni în guvern. Nu am avut voie să fac nimic. Nu mă acuzați că că am fost apropiată de Dragnea, pentru că nu eu am luat deciziile în partid. Eu eram izolată și aveam interzis să vorbesc cu colegii. Se plăteau bani de la partid ca să mă atace la tv.”

