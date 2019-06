Tribunalul Bucuresti a reluat marti dezbaterile in dosarul „Belina”. Judecatorul de caz le-a citit drepturile si intrebat pe cei trimisi in judecata daca isi recunosc faptele pentru o reducere a pedepselor.

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a declarat ca nu intelege acuzatiile care i se aduc in dosar privind mutarea insulei Belina in patrimoniul CJ Teleorman.

„Nici pana astazi, dupa ce am analizat actele, nu inteleg faptele pentru care am fost acuzata. Nu solicit procedura simplificata”, a spus fostul vicepremier Sevil Shhaideh in fata instantei.

DNA a transmis in 26 iunie 2018 un comunicat ca Sevil Shhaideh a fost trimisa in judecata in libertate pentru abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave. Ionela Stoian, director MDRAP, a fost deferita justitie pentru complicitate la savarsirea aceleasi infractiuni.

Tot in acest dosar au mai fost trimisi in judecata Adrian Ionut Gadea, presedinte CJ Teleorman la data faptelor, Mariana Sanda Gheorghiu, asistent registrator principal in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria si Rodica Gusa, asistent registrator in cadrul Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alexandria.

In perioada 23 septembrie – decembrie 2013, Sevil Shhaideh, in calitate de secretar de stat, a initiat, fundamentat, introdus in circuitul de avizare si prezentat Guvernului pentru aprobare un proiect de hotarare de guvern dar si nota de fundamentare pe care a semnat-o. In baza acestor acte s-a aprobat transmiterea catre domeniul public Teleorman si administrarea Consiliului Judetean Teleorman a unor parti din insula Belina si bratul Pavel, iar ulterior cele doua obiective au fost concesionate catre societatea Tel Drum, controlata de Liviu Dragnea.

Te-ar putea interesa și: