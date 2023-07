Liviu Dragnea a rupt tăcerea și a spus care a fost motivul despărțirii sale de fosta sa soția. Potrivit fostului lider al PSD, pe vremea aceea s-au făcut anumite presiuni asupra lui, la care soția sa nu a rezistat, iar cei doi ar fi pus capăt relației printr-un comun acord.

Liviu Dragnea a mărturisit motivul divorțului de soția sa

„Pur și simplu nu am mai rezistat la această tensiune (dintre el și fosta soție- n.r.). Nu e făcută dintr-un aluat dur, atunci au fost niște ani urâți, eram hăituit, urmărit, cercetat, telefoane ascultate, și ale mele și ale copiilor.

Greu de imaginat. Și nici nu am chef să explic. A cedat, pur și simplu. Și i-am respectat decizia”, a dezvăluit Liviu Dragnea.

De asemenea, Liviu Dragnea a explicat că nu o altă femeie a fost motivul divorțului dintre el și soția sa. Fostul lider al PSD spune că nu a avut nicio legătură cu Oana Leonte, așa cum se zvonea la momentul respectiv.

„De ce spun oamenii despre așa zise aventuri cu Oana Leonte? Mi-aduc aminte astă vară că apăruseră niște articole că am fost cu Oana Leonte plecat din țară.

Într-o zi au zis că în Republica Dominicană, într-o zi în Brazilia. Fraților, eu nu am nici pașaport. Nu puteam să merg cu omul ăla undeva. Deci nu am avut legătură cu fata asta și nici nu am, dar se tot continuă.

De ce au apărut articole despre mine și Anamaria Ioniță? Pentru audiență, pentru vizualizări sau pentru a-mi crea o imagine de om neserios. Eu nu cred în coincidențe. Pe mine nu mă afectează. Pe ele sigur că le afectează, două fete tinere care sunt târâte în această minciună. Sper să înceteze.

Campania de manipulare și asmuțire împotriva mea a populației din România a fost de o intensitate uriașă, de un profesionalism de admirat și foarte scumpă”, a mai spus Liviu Dragnea.

Irina Tănase o cunoștea pe fosta soție a lui Liviu Dragnea

Mai mult, Liviu Dragnea a mărturisit că Irina Tănase se cunoștea cu fosta sa soție, ba chiar au petrecut mai multe sărbători și aniversări împreună.

„Cu Irina am fost de multe ori la Alexandria, am făcut Paștele împreună, am făcut aniversări împreună acolo, cu copiii și fosta soție”, a explicat Liviu Dragnea.