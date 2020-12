Astăzi vor începe audierile în comisii, iar seara va avea loc votul de învestitură în Plenul Parlamentului.

Listă completă

Vicepremieri în Guvernul condus de Florin Cîțu vor fi Dan Barna (USR-PLUS) și Kelemen Hunor (UDMR).

Miniștri PNL:

Ministerul de Finanțe – Alexandru Nazare

Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu

Ministerul Apărării Naționale – Nicolae Ciucă

Ministerul Energiei – Virgil Popescu

Ministerul Afacerilor Interne – Lucian Bode

Ministerul Educației – Sorin Câmpeanu

Ministerul Culturii – Bogdan Gheorghiu

Ministerul Agriculturii – Adrian Oros

Ministerul Muncii – Raluca Turcan

Miniștri USR PLUS:

Ministerul Justiției – Stelian Ion

Ministerul Sănătății – Vlad Voiculescu

Ministerul Transporturilor – Cătălin Drulă

Ministerul Fondurilor Europene – Cristian Ghinea

Ministerul Economiei- Claudiu Năsui

Ministerul Cercetării, Inovării, Digitalizării – Ciprian Teleman

Miniștri UDMR:

Ministerul Dezvoltării – Cseke Attila

Ministerul Mediului – Tanczos Barna

Ministerul Tineretului și Sportului – Novák Eduárd.

Una dintre surprize este cea de la muncă. Raluca Turcan îi va lua locul Violetei Alexandru,

”Nu sunt în Parlament pentru a ocupa un fotoliu. Nu am știut niciodată cum este să stai fără să faci treabă. Nu mă simt eu bine dacă nu schimb lucruri în bine când văd că trebuie. Iar România a pierdut mult timp și nu s-a modernizat pe măsura pontențialului ei. Cum aș putea să stau degeaba, în aceste condiții?

În Parlament, am de corectat dezastrul făcut de PSD pe toate măsurile de sprijin pentru angajați și angajatori și am mai multe idei care să ajute în modernizarea României.

Sunt un om simplu, viața m-a pus în situația de a îmi asuma anumite poziții de răspundere. Am înțeles să gestionez aceste funcții cu decență folosindu-le pentru a face treabă. Nu mă schimb, oricât de greu este uneori.

Deputat înseamnă voturi, înseamnă încredere. Jur că simt această responsabilitate. Este prima mea experiență de ales. Vă mulțumesc din suflet! Mandatul meu este mandatul tuturor oamenilor decenți, al celor care își văd de treabă fără să facă circ. Mulțumesc, București! Nu uit voturile tale. Mandatul meu este al celor care cred că #sepoate. Așa cum cred și eu. Mă străduiesc să las ceva util oamenilor dacă tot îmi ofera viața noi și noi provocări.”, a scris fostul ministru pe Facebook.