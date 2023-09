Ministerul Educației va face o analiză pe marginea oportunității împărțirii anului școlar în module. În perioada imediat următoare, ministrul Ligia Deca va primi un raport referitor la acest lucru. Deca a anunțat că nu s-a decis încă nimic în ceea ce privește ce sistem va fi adoptat din anul școlar 2024-2025.

”Pentru module am promis, atunci când am preluat mandatul, o analiză după primul an de implementare. Primul an de implementare a fost anul şcolar care tocmai s-a încheiat, am solicitat analiza, ea o să fie finalizată în lunile următoare.

În momentul în care a trebuit să stabilim calendarul şcolar pentru acest an şcolar nu fuseseră parcurse decât două module pe sistemul acesta de module, deci nu se putea face o evaluare pe un an întreg. După ce vom avea evaluarea, înainte de a avea structura anului şcolar pentru anul şcolar 2024-2025, vom vedea ce a mers bine şi ce nu a mers bine şi vom vedea dacă vom continua cu acest sistem de module”, a afirmat Ligia Deca, la TVR Info, luni seară.