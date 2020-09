Răzvan Simion pare că nu a uitat-o pe Lidia Buble. Prezentatorul TV dă semne, printr-un citat postat pe internet, că încă se gândește la fosta iubită. Răzvan Simion a postat un citat surprinzător pe contul de Instagram.

Se pare că vedeta de la Antena 1 încă nu și-a revenit după despărțirea de Lidia Buble și că se simte singur. Asta, deși în urmă cu puțin timp s-a speculat faptul că Răzvan ar fi plecat în vacanță cu o nouă iubită,brunetă.

„Tot mai tăcut și singur / În lumea mea pustie / Și tot mai mult m-apasă / O grea mizantropie. / Din tot ce scriu, iubito, / Reiese-atât de bine / Aceeași nepăsare / De oameni și de tine”, a scris Răzvan Simion pe Instagram.

Răzvan Simon, surprins în compania unei alte femei

Răzvan Simion a fost fotografiat weekendul trecut pe terasa unui hotel de lux din Turcia în compania unei tinere misterioase. Prezentatorul de la Neatza nu a dorit să ofere însă prea multe detalii despre domnișoara în compania căreia se afla, însă ar fi insinuat, la un moment dat, că este vorba despre fiica lui.

Aspectul fizic nu se potrivește cu cel al fiicei lui Răzvan Simion

Cu toate acestea, tunsoarea bob și aspectul fizic nu prea se potrivesc unei adolescente de 16 ani, iar faptul că Răzvan Simion nu a dorit să ofere detalii despre bruneta de la masa lui indică faptul că aceasta ar putea fi noua sa iubită, pe care o ține ascunsă.

Trebuie menționat și faptul că cei doi nu au avut niciun fel de gest tandru în public și au avut un comportament extrem de discret unul cu altul, așa cum scrie libertatea.ro. Cât timp domnișoara a mâncat, Răzvan a băut o cafea și a fumat liniștit o țigară, pentru ca mai apoi să părăsească împreună incinta hotelului.

Mesajul de despărțire scris de Răzvan Simion pentru Lidia Buble pe Facebook

“O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine. Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine.

Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat.

Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

“Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”

Tânărul cântă:

“Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”

Bătrânul tace:

“Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!” L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!”, este mesajul postat de prezentatorul Antenei 1 pe contul de Instagram, cand a decis să faca totul public.