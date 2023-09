Cristian Bușoi, președintele Comisiei ITRE din Parlamentul European, a solicitat președintelui Comisiei Europene, Ursulei von der Leyen, sprijin pentru aderarea României la spațiul Schengen.

Este de notorietate faptul că domnia sa alături de Roberta Metsola și Manfred Weber sprijină includerea României și Bulgariei în Schengen, a precizat europarlamentarul. Sunt convins că eforturile coordonate ale celor trei și ale Grupului PPE, în general, pentru susținerea celor două state vor avea un rezultat bun, a mai spus Cristian Bușoi,

Cristian Bușoi a cerut și consolidarea industriei europene pentru Comisia ITRE, pe care o conduce în Parlamentul European. Potrivit lui, competitivitatea industriei europene este esențială. În plus, este nevoie de un adevărat Industrial Deal și nu doar de Green Deal la nivel european.

La reuniunea Grupului PPE, care are loc în Croația, a avut ocazia să discute pe larg despre acest subiect cu președintele Comisiei Europene. În dialogul pe care l-a avut, a felicitat-o pentru realizările din acest mandat și i-a mulțumit pentru că transmite un mesaj mult mai clar și mai hotărât de susținere a industriei europene, dar și pentru sprijinul constant acordat României, care s-a dovedit mereu, un membru loial al UE, cu precădere în această perioadă dificilă cu un război la granițele Europei.

El i-a cerut președintelui Comisiei Europene ca. în următorul său mandat, să ia în considerare prioritizarea Industrial Deal.

„Prima poză e făcută după ce am obordat subiectele Schengen si cereale din Ucraina, plus situația din Portul Constanța și situația fermierilor români cu președinta Comisiei Europene! Sunt împreună cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, si colegii Daniel Buda, Cristi Busoi, Siegfried Muresan.

Am avut cu Ursula von der Leyen si o discuție specială despre Schengen si atitudinea Austriei. Nu abandonez subiectul oriunde aș fi și la orice oră m-aș afla, aici era trecut de miezul noptii acasa, in România…. Dialogul s-a petrecut sub ochii atenți ai lui Manfred”, a scris, joi, Rareș Bogdan pe contul lui de Facebook.