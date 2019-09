Lia Olguța Vasilescu a comentat, pe pagina de socializare, ce se va întâmpla cu creșterea pensiilor. Ea a explicat că majoraea va avea loc chiar din această lună și nu de luna viitoare așa cum eronat au susținut unele siteuri.

„De astazi cresc din nou pensiile din sistemul public si vor veni marite chiar de luna aceasta, nu de luna viitoare, asa cum eronat am citit pe unele site-uri. In primul rand, avem cresterea punctului de pensie cu 15 la suta, fata de luna precedenta, fiind si prima majorare care se face pe noua lege a pensiilor. De la inceputul guvernarii punctul de pensie a crescut cu 45 la suta, de la 871 lei in 2016 la 1265 lei, de astazi. Prima majorare a fost in ianuarie 2017 cand am aplicat doar rata inflatiei si 50 la suta din cresterea reala a salariului mediu brut, cat era obligatoriu pe vechea lege. Desi nu ar mai fi trebuit sa facem nicio majorare in 2017, daca era vorba doar sa aplicam legea, la 1 iulie am facut o noua majorare a punctului de pensie aducandu-l la 1000 de lei, ceea ce reprezenta o devansare cu 6 luni, fata de vechea lege, a aplicarii ratei inflatiei. Habarnistii au tot strigat ca nu am mai aplicat cresterea cu rata inflatiei de la 1 ianuarie, dar acum cred ca intelegeti toti ca, de fapt, noi o aplicasem cu 6 luni inainte. Exact cum am facut si anul trecut, in iulie, cand am dus punctul de pensie la 1100 lei. Anul acesta suntem iar in avans si aplicam cresterea punctului la 1265 lei, de data aceasta conform noii legi.



Tot astazi creste si pensia minima care este reglementata de un alt act normativ, si anume OUG 114/2018. Saptamana trecuta am dat o adevarata batalie in parlament cu cei de la PNL si USR care ar fi vrut abrogata aceasta ordonanta. Au solicitat special sesiune extraordinara a parlamentului in august, tocmai ca sa nu mai poata fi aplicate majorarile de pensii si salarii pe care le prevedea pentru septembrie, ei fiind convinsi ca , avand o noua majoritate, o vor putea abroga. Reamintesc ca pensia minima a crescut cu 76 la suta de la inceputul guvernarii noastre, de la 400 lei in 2016, la 704 lei astazi”, a punctat Lia Olguța Vasilescu.