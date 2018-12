Lia Olguța Vasilescu a rupt tăcerea! Declarații uluitoare date de fostul ministru al Muncii

”Eu, dacă ajungeam la Ministerul Transporturilor, construiam autostrăzi în România. Eu nu am văzut nicio motivare în cazul meu, nici în cel al colegilor mei. Ce putea să spună, că nu sunt pregătită în fruntea Transporturilor? Am condus un oraş, am condus un minister şi ne putem mândri cu ce am făcut. E o ranchiună personală. Am fost unul dintre comunicatorii partidului şi contrele pe care le-am avut cu preşedintele, nu e inexplicabil pentru mine. E inexplicabil că se întâmplă în momentul în care ne pregătim să preluăm preşedinţia Consiliului.”, a spus Vasilescu.

Tot în cadrul aceleiaşi emisiuni, Vasilescu a comentat şi imaginile în care Klaus Iohannis a apărut la parada de 1 Decembrie, de la Alba Iulia, înconjurat doar de generali SRI.

Fost ministru al Muncii a opinat că preşedintele a vrut să transmită un mesaj pentru faptul că s-a înconjurat numai cu generali SRI.

”De necrezut ar fi să iasă SRI din campanie electorală! Peste 50 de ani, când o să se deschidă arhivele, o să aflăm şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale în ultimii ani. Klaus Iohannis a vrut să arate că e sprijinit de structurile de forţă.”, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Cât despre faptul că Lucian Șova, titularul de la Transporturi, şi Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării şi-au depus demisiile luna trecută, iar Klaus Iohannis a refuzat să semneze decretele de revocare, Olguţa Vasilescu a declarat la TVR că nu înţelege de ce trebuie ca România să fie blocată într-un moment atât de important.

Guvernul se vede în situaţia de a merge, miercuri, la Bruxelles, la o întâlnire cu Colegiul Comisiei Europene, cu doi miniştri demisionari.

”Nici nu ştiu dacă cei doi miniştri pot să fie primiţi, oficial, la masă, din moment ce ei nu mai au o funcţie. Este un Guvern şchiop. Nu înţeleg de ce trebuie să blocăm România într-un moment atât de important.”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.