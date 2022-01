CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

LEVENTE BARA: S-au făcut achiziții doar pe zona de imobiliare comerciale pe unele din companiile noastre imobiliare din holding, valoarea tranzacțiilor este aproximativ 2 mil Euro .

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

L.B: Sunt multe reușite în ultimii ani, cele mai importante sunt: inaugurarea fabricii Transilvania Nuts – Ciugud, dezvoltarea gamei de produse Nutribon pentru retail , certificarea Bio al produselor Transivania Nuts, consolidarea echipelor de management din companiile din holding, obținerea certificării oganice pentru compania noastră de procesare condimente din Indonezia – Natural Java Spice, atingerea obiectivelor în ciuda provocărilor pieței globale din ultimii 2 ani etc. Una din cele mai greșeli a fost că am crezut că pandemia va dura maxim 1 an și am greșit.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

L.B: Holdingul nostru deține 4 companii care sunt active în România în zona imobiliarelor comerciale , având portofolii comerciale importante în București, Cluj și Albă dar și în Statele Unite.

CAPITAL: Aveți plasamente pe burse?

L.B: Da, avem plasamente pe bursă, valoarea portofoliului la finele lui 2020 a fost de cca. 4 mil USD

CAPITAL: La ce sumă evaluați afacerile și investițiile dvs. la sfârșitul anului 2020?

L.B: Companiile din Holdingul nostru au fost evaluate recent la suma de 42.800.000 Euro, evaluare făcută de KPMG – România la final de 2020 .

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

L.B: Hobby-uri: Golf, Vânătoare, Vacanțe, Oenologie dar și responsabilitate socială, soția mea Maya Bara este implicată în mai multe proiecte de responsabilitate socială, ea fiind și vicepreședinta Holdingului nostru. Proiectele le păstrăm confidențiale pentru nu ne dorim reclamă din asta.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

L.B: Ca pe cele mai multe firme din lume, efect negativ. Din păcate puțini au fost și sunt cei care se pot lăuda cu creșteri peste așteptări.