Cum 8 din 10 persoane folosesc cel puțin o rețea de socializare în mod curent în România și cum postarea de informații despre produsele și serviciile oferite nu costă nimic în afară de timp, nu e de mirare că brandurile se concentrează și investesc din ce în ce mai mult în social media.

Despre afacere, echipă și competitivitate, am stat de vorbă cu Anca Dobrescu, Managing Partner Peprimapagina.

Capital: – Cât costă funcționarea companiei dvs. lunar?

Anca Dobrescu: – Costurile variază între 10 000 și 15 000 de euro lunar. În condițiile în care am renunțat din 2020 la biroul fizic și avem doar un birou virtual, costurile agenției noastre de marketing online sunt într-o creștere continuă, la fel ca-n cazul oricărei afaceri în expansiune. O parte dintre ele sunt legate de domeniu, găzduire, mentenanță, sisteme, software, hardware, dar cele mai multe sunt variabile. De exemplu, suntem în plin proces de dezvoltare a unui website nou cu magazin online inclus, care înseamnă o investiție semnificativă.

Apoi, avem diferite instrumente de tip abonament pentru activitatea noastră care țin de SEO, email marketing, social media, automatizări si chiar creare de conținut. În fiecare an se mai adaugă un program de project management, de analiză rezultate sau cum echipa este in creștere trebuie să facem upgrade la abonamente mai scumpe. Mai există și bugetul de marketing pe care l-am ținut la un nivel minim în ultimii 2 ani, dar în următoarele 12 luni o sa investim serios în promovarea noilor produse și servicii pe care le pregătim.

Costurile cele mai mari le avem cu personalul, deoarece ținem mult la calitate, iar aceasta costă.

Despre venituri

C: Care este salariul mediu în firma dumneavoastră?

Anca Dobrescu: Venitul mediu este aproximativ 2500 – 3 000 de euro lunar, dar trebuie să precizez că nu avem angajați, deoarece modelul nostru de business a funcționat după pandemie în sistem de colaborare full remote. Un copywriter nu poate să fie normat să scrie 2, 3 sau 5 articole pe zi, dacă te aștepți să-ți ofere materiale de calitate. La un articol complicat se poate lucra și 2-3 zile. Cercetarea pe care o facem în cazul clienților noi pentru a propune o strategie durează. Conținutul de site care ține de povestea, misiunea și viziunea brandului nu iese dacă nu parcurgem anumiți pași și în medie, până obținem materialele finale, pot trece 2 săptămâni.

În aceste condiții, oamenii noștri sunt plătiți în funcție de livrabile și numărul de ore alocate fiecărui proiect în parte. Toată lumea este foarte mulțumită, a funcționat perfect până acum și inclusiv persoana care se ocupă exclusiv de zona operațională a companiei noastre este fericită de raportul muncă versus venit obținut.

Aducem noutăți, creștem cu 20%

C: Cum a evoluat firma in 2024 și ce planuri aveți pentru 2025?

Anca Dobrescu: În 2024 am decis să fie un an de stabilitate, să menținem creșterea de anul trecut, mai ales că familia mea s-a mărit cu un membru și timpul acordat business-ului a fost mult mai mic. Sunt norocoasă că am o echipă de oameni pe care mă pot baza și am creat niște procese in timp care mi-au permis să ma deconectez și să am doar câteva ore de muncă propriu-zise pe săptămână. Am învățat să deleg mai bine, să mă organizez și să prioritizez, pe cât se poate. Cu toate acestea, nu pot să neg faptul că a fost greu spre foarte greu adeseori, dar a fost alegerea mea, așadar nu mă plâng!

În același timp, am avut timp să mă gândesc foarte bine la direcția pe care o vreau pentru businessul meu și să vin cu niște idei noi, care s-au născut din lucrurile de care ne-am lovit în toată această perioadă.

Așadar, în 2025 avem planuri mari, și anume, vrem să ne dezvoltăm activitatea cu 4 produse noi, destinate în premieră și zonei de B2C, pe care vrem să le lansăm în a doua jumătate a anului. Estimez că doar acestea ne vor aduce o creștere de aproximativ 20% la cifra de afaceri, fără să luăm în calcul creșterea pe care o vom avea din serviciile existente. Aici ne-am propus un minimum de 20%, pe care îl vom atinge doar din serviciile oferite clienților actuali. Tot profitul vrem să îl investim in acest an în promovare plătită și organică, deoarece avem foarte mare încredere în ceea ce urmează să facem.

Ce face să nu meargă lucrurile

C: Ce lucruri blochează dezvoltarea unei companii în piața în care vă desfășurați activitatea?

A.D: Avem norocul de a lucra cu companii din domenii extrem de variate, cu cifre de afaceri diferite, de la start-up-uri până la companii multinaționale și am văzut foarte multe modele de business și de leadership. Dacă privesc retroactiv la cei 10 ani ai companiei mele, pot să vă spun următoarele concluzii personale:

multe persoane de decizie intră in paraliza analizării și supra-analizării și aleg să nu mai facă nimic sau prea târziu. Orice decizie se ia extrem de greu și acest lucru omoară elanul si creativitatea oricărei echipe. Acțiunile determină până la urmă orice creștere.

mulți cad in extrema de a adopta instantaneu tot ce este nou și de a abandona un lucru imediat ce nu funcționează. Foarte puțini solicită analize detaliate de rezultate, testează înainte să arunce bugete importante, modifică mesajele ș.a.m.d.

liderii care iau toate deciziile și care consideră că știu mai bine cum stau lucrurile ca specialiștii în domeniu și apoi se supără că nu au rezultate blochează dezvoltarea oricărei companii. Aceștia ajung să caute persoane pe care să le învețe și să nu le iasă din cuvânt. Pe de altă parte, liderii care nu iau nicio decizie, sunt chiar mai nocivi pentru orice business ca primii.

copierea competiției. Iarba pare întotdeauna mai verde pe cealaltă parte a gardului, așa că facem tot ce fac competitorii noștri, reușind mereu o imitație mai proastă. Lucrul acesta este cel mai vizibil în social media, când vezi afaceri pe aceeași nișă care au același tip de conținut sau care se grăbesc să copieze cele mai noi trenduri, cu speranța că ajung virale pe TikTok.

AI, prieten sau dușman?

C: Ce vă nemulțumește cel mai mult în relația cu autoritățile? De ce?

A.D: Cel mai mult mă nemulțumește lipsa de comunicare și transparență la nivel general. În România, ca antreprenor, trebuie să fii și contabil, și avocat, și expert în resurse umane. Autoritățile se așteaptă să știi tot, să ghicești ce trebuie să faci, iar regulile se schimbă în permanență. Și câteodată, mai sunt sau par contradictorii.

C: De când cu apariția AI cum s-a modificat business-ul dvs.?

A.D: Noi am folosit mereu diferite instrumente care folosesc inteligența artificială, care ne ajutau în munci repetitive sau care necesitau analize de date. În ultimii 2 ani am ajuns la un punct de cotitură în care acum AI oferă beneficii reale în ceea ce privește calitatea și eficiența: livrare mai rapidă a conținutului, capacități de cercetare mai bune și mai mult timp pentru gândire strategică.

Dar nimic din aceste plusuri nu rezidă doar din utilizarea AI, ci vine din modul în care noi ca echipă aplicăm inteligența artificială, o integrăm în fluxurile noastre de lucru și o susținem cu expertiza câștigată cu multă muncă a strategilor, copywriter-ilor și specialiștilor noștri în marketing online.

Mulți uită că AI-ul este doar un instrument. Asemenea unui blender, poate să producă un piure fad în mâna unui începător. Sau o spumă diafană și delicioasă în mâinile unui chef. Depinde foarte mult de cine îl folosește și de modul în care este folosit.

De ce Peprimapagina

C: De ce un client ar trebui sa apeleze la compania dvs.? Ce va diferențiază în piață?

A.D:Timpul alocat fiecărui client, expertiza și rezultatele. Ne ocupăm de fiecare client in parte pentru a-i înțelege activitatea, nevoile, audiența, produsele, serviciile, punctele nevralgice. Vrem să știm tot despre afacerea clienților noștri, deoarece altfel nu putem să facem marketing de calitate.

Lucrăm în acest sistem de 10 ani de zile. De aceea obținem rezultate pentru toți clienții noștri, indiferent de domeniu. Pentru fiecare în parte creăm minimum un articol de blog. O descriere de categorie și/sau produs care ajunge din prima, pe prima pagină în rezultatele neplătite în Google.

Din acest motiv avem clienți care lucrează cu noi de ani de zile. Ei au avut creșteri spectaculoase în business. Pe care le-am susținut și noi, prin calitatea muncii noastre.

Investițiile, un business

C: Estimați investiții robuste pentru anii ce vin?

A.D: În următorii 2 ani vom investi serios în promovarea unor produse destinate antreprenorilor și persoanelor fizice. Dar numai celor care vor să învețe ce trebuie să spună. Și mai ales cum să spună ca să ajungă să obțină rezultate.

C: Dacă nu ar fi fost Pe Prima Pagina, ce altă afacere v-ați fi dorit?

A.D: Cu siguranță aș fi lucrat tot in domeniul serviciilor și probabil aș fi avut fie o afacere locală. Ceva din domeniul HoReCa. Fie aș fi încercat ceva în zona de producție industrială.

C: Ce hobby-uri își permite un CEO?

A.D: Vorbesc cu nostalgie despre hobby-uri, ținând cont de faptul că le-am pus puțin pe pauză în ultimul an. Iubesc sportul și călătoriile și mă voi întoarce la ele, când va veni momentul.