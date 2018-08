Cum prelungeşti viaţa laptopului. Cele mai accesibile modele de pe piaţă

Piaţa de PC-uri a scăzut pentru cel de-al 14-lea trimestru consecutiv, conform datelor companiei de cercetare de piaţă Gartner. Cei de la IDC spun însă că piaţa a stagnat. Cifrele Gartner arată o scădere de 1,4% la 61,7 milioane de unităţi livrate în primul trimestru al acestui an. Datele IDC arată livrări de 60,4 milioane de unităţi. Lider de piaţă este HP Inc cu o cotă de piaţă 20,8%, urmat de Lenovo 20% şi Dell cu 16%. Pe piaţa locală, lider este Lenovo, cu o cotă de aproximativ 30%. La achiziţionarea unui laptop trebuie să ţii cont, pe lângă design şi dimensiunea ecranului, de aspecte importante precum: memoria RAM, greutatea, funcţii utile precum tastatura iluminată sau sistemul de operare inclus. Un laptop performant costă de la 4.000 de lei în sus, însă poţi găsi pe piaţă modele care să includă funcţii premium la un preţ accesibil.

Spre exemplu, un laptop care are o configuraţie bună, care include şi tastatură iluminată şi are un preţ convenabil este Asus VivoBook S14. Acest laptop are un are un profil de 18,8 mm, cu o greutate totală de doar 1,3 kg. Ecranul este NanoEdge de 14 inci, este antiglare, ceea ce înseamnă că se poate lucra fără probleme şi în exterior. Procesul Intel este din ultima generaţie, iar spaţiul de stocare mai mult decât suficient, 500 GB. La capitolul conectivitate, Asus VivoBook S14 are un port USB 3.1 cu port USB reversibil USB-C pentru conexiuni în orice direcţie şi transferuri de date super-rapide care sunt cu până la 10 ori mai rapide decât standardul USB 2.0. Taiwanezii au introdus de ceva vreme pe modelele lor o tehnologie care permite utilizatorilor să folosească un timp îndelungat laptopurile fără ca acestea să se încingă. Răcirea laptopului este esenţială pentru performanţă şi longevitate. Procesorul poate funcţiona mai puţin eficient, atunci când este cald, iar bateria poate fi afectată la rândul ei de căldură.

Tehnologia Asus IceCool comandă inteligent ventilatoarele pentru a crea un sistem eficient de răcire. Deoarece ventilatorul este situat direct sub zona de sprijin pentru mâini, păstrează şi o temperatură medie de repaus a palmelor sub 35°C.

Lenovo V110 este un laptop de buget propus de chinezi pentru piaţa locală. Laptopul vine cu procesor Intel din generaţia a şasea, are caracteristici de securitate, ecranul este dotat cu tehnologia antiglare care poate ajuta la scăderea riscului de tulburare a ochilor şi are o greutate de 2,1 kg. Un aspect interesant este legat de tastatură. Nu există nicio diferenţă între tastele de pe tastatură, aşa că acumularea de praf şi murdărie, care pot degrada performanţa în timp, este mult redusă. Cei care vor o portabilitate mai mare se pot îndrepta către modele 2 în 1. Acestea sunt de fapt nişte tablete la care se poate conecta o tastatură şi se poate lucra de oriunde. Un astfel de model este Allview Wi901N. Laptopul are un ecran de 8,9 inci, procesor Intel Quad Core, memorie RAM de 2GB DDR3 şi spaţiu de stocare care poate ajunge la 128 GB. Sistemul de operare este Windows 10.

Cum prelungeşti viaţa laptopului

Un laptop trebuie curăţat cel puţin odată pe an. Cel mai mare inamic al acestuia este praful. Acumularea de praf excesivă pe sistemul de răcire al laptopului va duce la mărirea zgomotului produsă de ventilator şi o supraîncalzire excesivă. În faza următoare coolerul va emana caldură excesivă, iar conductorul termic al laptopului va preveni laptopul de a nu lua foc printr-un sistem de termoprotecţie ceea ce va închide laptopul forţat. Dacă observaţi o creştere a temperaturii laptopului în aceleaşi condiţii de funcţionare, iar nivelul de zgomot al cooler-ului va creşte, acestea sunt semne ca laptopul dumneavoastră trebuie curăţat de praf.Coroziunea contactelor electrice este o altă mare problemă care poate fi remediată prin spălarea componentelor cu alcool izopropilic. Aceasta va creşte durata de viaţă a acestora şi va împiedica circuitele să oxideze şi să corodeze, iar astfel se evita scurtcircuitul, deci defectarea laptopului. Servicii de curăţare sunt oferite de firme specializate, dar şi de service-urile magazinelor, Altex Service Center în cazul clienţilor Altex şi Media Galaxy sau Depanero pentru clienţii eMAG.

Allview Wi901N

Ecran: 8,9 inci

Procesor: Intel Atom Quad Core Z3735F 1.33 GHz

Memorie RAM: 2 GB

Hard disk: 32 GB

Greutate: 700 grame

Preţ: 750 lei

ASUS VivoBook S14 S410UA

Ecran: 14 inci

Procesor: Intel Core i3-7100U 2.40 GHz, Kaby Lake

Memorie RAM: 4 GB

Hard disk: 500 GB

Greutate: 1,4 GB

Preţ: 1.650 lei

Lenovo V110-15ISK

Ecran: 15,6 inci

Procesor: Intel Core

i3-6006U 2.00 GHz,

Skylake

Memorie RAM: 4GB

Hard disk: 1TB

Greutate: 1,9 kg

Preţ: 1.390 lei