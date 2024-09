Marcel Ciolacu a dezvăluit că a rămas corigent o singură dată, la economie politică.

Premierul a discutat și despre legătura sa cu covrigii din Buzău. Acesta a recunoscut că, în ciuda faptului că este originar din Buzău, nu știe să prepare covrigi.

„Prima dată am fost făcut covrigar. Primul lucru pe care o să-l fac când se termină perioada asta (de campanie electorală – n.red.): o să merg într-o covrigărie să învăț să fac covrigi”, a spus el.

Liderul PSD a vorbit, de asemenea, despre cofetăria soției sale.

Marcel Ciolacu a conchis:

„Eu am crezut că e important ce fac la Guvern, ce fac la Parlament, de ce merg în Israel, de ce am mers în Ucraina, în Spania… În ce trăim?”

Confruntat cu presiuni din toate direcțiile, premierul Marcel Ciolacu a decis să facă publice detalii despre diploma sa de Bacalaureat. Acesta a dezvăluit că a obținut o medie de 7,03 la acest examen.

Șeful Executivului a dorit să închidă discuțiile publice despre diploma sa de Bacalaureat. Într-o înregistrare publicată recent online, el a dezvăluit media obținută la „examenul maturității”, pe care l-a susținut acum 38 de ani.

„Ca orice om normal, aseară, după ce am terminat și cu crescătorii de oi, m-am dus acasă. Am avut proasta inspirație să dau drumul la televizor și să văd știrile. Normal că toate știrile au început că eu n-am știut să răspund la întrebarea ce medie am avut la examenul de Bacalaureat.

Oameni buni, eu Bacalaureatul l-am susținut acum 38 de ani. Normal că m-am apucat în toate documentele să caut toate diplomele să închidem acest circ, care la început am crezut că e unul într-o limită normală”, a precizat premierul.