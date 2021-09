Imagini nemaivăzute cu fiica Andreei Esca! Alexia Eram își surprinde fanii cu noua achiziție

Astfel, aceasta a arătat tuturor cum a decorat-o după ce s-a mutat singură. Alexia Eram locuiește într-un apartament cu trei camere din Capitală.

„Sunt foarte mândră că am reuşit să-mi cumpăr un apartament. 3 camere, cochet şi e al meu! Cu multe economii din proiectele mele, un împrumut de la bancă şi un mic ajutor de la părinţi, here I am! Sunt fericită şi recunoscătoare!”, a declarat fiica Andreei Esca.

Cum și-a decorat apartamentul?

De asemenea, aceasta a explicat faptul că a fost inspirată de către culoarea roz și a dorit să aibă un stil retro-modern.

„M-a inspirat culoarea roz pentru că este culoarea mea preferată și am vrut să fie retro-modern. (…) Am colaborat cu un designer de interior, care m-a ajutat cu proiectarea casei. Evident, cu ideile mele și ale lui tata. Am vrut neapărat ca apartamentul meu să aibă un dressing, așa că am transformat al doilea dormitor în dressing: paradisul meu”, a mai spus Alexia Eram.

Locuiește în centrul Capitalei

Trebuie menționat că apartamentul are două dormitoare, un living și se întinde pe două etaje. Totodată, are și o terasă mare la etaj și una mai mică jos. Potrivit celor spuse de ea, și-a dorit să fie cât mai aproape de familie.

„Întotdeauna am locuit în centru. Cred că a fost, pur și simplu, de obișnuință. Așa că tot în centru mi-am luat casa ca să fiu, așa, aproape de familie”, a completat ea.

Mai mult, apartamentul în care locuiește Alexia Eram, în vârstă de 21 de ani, ar fi costat aproximativ 200.000 de euro, conform celor scrise de libertatea.ro