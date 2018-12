La 100 de ani, ca să devina un stat modern, România are nevoie să încaseze toate taxele și impozitele datorate de mediul de afaceri

1. 1. In urma cu cateva saptamani am fost la un forum de afaceri in care se discuta printre altele despre fluctuatia de personal din zonele urbane si metropolitane, unde se inregistreaza mari probleme in gasirea de angajati in zona de manufactura. Acolo am aflat, ca un naiv ce sunt, ca ma numar printre ultimi nedescurcareti care nu a gasit solutia de a-si incadra angajatii pe salariul minim pe economie si de a plati diferenta la negru, printr-o firma de plasare de forta de munca, o fundatie, un sindicat. “Toata lumea e multumita asa”, mi s-a spus, “angajatii sunt bine platiti, angajatorul face economii serioase pe impozitarea muncii si scade fluctuatia in zonele cheie”.

1. 2. Apoi, fenomenul evaziunii fiscale (in special) prin ne-plata TVA. Datele statistice publice arata ca in 2016 au evazionati 30 miliarde lei din TVA. Daca ne luam dupa standardele de cost stabilite de guvernanti rezulta cu aproximatie ca se pierd 2-3 spitale regionale noi (4 miliarde lei) + 600 scoli noi (1 miliard lei) + 1400 km autostrazi noi (25 miliarde lei). Deputatul Remus Borza sustinea ca din acele sume sume necolectate din TVA se puteau acoperi toate toate găurile, deficitele şi nevoile din buget. Ar acoperi în primul rând creşterea cheltuielilor de personal din anul 2017, cu 12 miliarde lei faţă de anul trecut, respectiv de la 57, la 69 miliarde lei, şi creşterea cheltuielilor cu asistenţa socială de 10 miliarde lei, de la 81, la 91 miliarde lei. Se pare ca evaziunea fiscala s-a redus la jumatate in 2017, dar paguba in scoli, spitale si strazi neconstruite ramane aceeasi.

1. 3. Si nu in ultimul rand: frapeaza in continuare in clasamentele de afaceri, inclusiv in cel din Capital Top 300 Companii, multimea de companii cu cifre de afaceri de miliarde de lei, cu o mana de angajati si practic zero profit raportat in Romania. Astfel ca orice mare platitor de taxe si impozite din Romania merita sa fie invidios pe birourile de reprezentanta cu cativa zeci de angajati, cu cifre de afaceri de cateva ori mai mari decat ale sale, care nu platesc nici un leu in tara pentru scoli, spitale si strazi, desi beneficiaza de acestea. Sunt de inteles regulile comunitare cu privire la evitarea dublei impuneri si preocuparea legislatiei UE de a interzice tarilor membre sa inventeze taxe si impozite discriminatorii, la bunul lor plac. Dar lumea se schimba, si e doar o chestiune de timp pana ce UE va introduce sectorial impozitul pe cifra de afaceri.

O stiu deja si copiii de gradinita ca Romania este la coada clasamentelor europene la capitolele educatie, sanatate si infrastructura - asa cum deja toata lumea stie ca aceste domenii nu vor putea fi redresate dintr-un PIB mare sau dintr-o crestere economica care “duduie”, ci din veniturile colectate la buget, de unde iata, lipsesc anual zeci de miliarde.

Sa ne intelegem, o buna parte din administratia aproape complet politizata din Romania este in continuare nepriceputa sau corupta in administrarea eficienta a banilor publici si, mai rau, incapabila sa aleaga directii de dezvoltare economica strategica. Doar trei exemple din domeniul sanatatii, dar banuiesc ca si alte domenii se plang de aceeasi lipsa de pricepere:

- s-au risipit in ultimii 2 ani peste 50 de milioane de lei din licitatiile pe medicamente;

- agenda 2030 de dezvoltare durabila a Romaniei nu cuprinde un capitol legat de manufactura de medicamente desi recomandarile ONU au in vedere acest capitol;

- politicienii si ministri se intalnesc cu lobbistii producatorilor internationali de medicamente dar nu primesc la discutii privind agenda presidentiei UE fabricantii locali medicamente.

Dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa recunoastem eforturile de reducere a fiscalitatii din ultimii 3 ani care, iata, sunt resimtite putin cate putin de catre platitorii onesti de taxe si impozite. Astfel ca Romania, care merita desigur toate urarile simbolice si festive pe care i le-a adresat mediul de afaceri, are nevoie in primul rand ca acesta sa-si plateasca corect taxele si impozitele din care sa se construiasca spitalele, scolile si strazile de care noi toti avem nevoie.

Dragos Damian, CEO Terapia – a Sun Pharma Company