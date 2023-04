Câteva sute de persoane, inclusiv liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, s-au strâns sâmbătă la Moscova pentru înmormântarea lui Maxim Fomin, un blogger militar celebru care sprijinea invazia ţării sale asupra Ucrainei şi care a fost ucis recent într-un atac cu bombă.

Potrivit jurnaliştilor AFP la faţa locului, sute de oameni au mers la cimitirul Troekurovski din vestul capitalei ruse unde s-au adunat la sicriul lui Maxim Fomin înainte de înmormântarea acestuia.

La faţa locului a fost desfăşurată o importantă forţă de poliţie cu un control minuţios al persoanelor care se deplasau la cimitir. Mulţi dintre ei purtau haine cu un Z sau un V, semne ale sprijinului lor pentru ofensiva din Ucraina.

Duminica trecută, Maxim Fomin, mai cunoscut sub pseudonimul Vladlen Tatarski, a fost ucis într-un atac cu bombă într-o cafenea din Sankt Petersburg aparţinând liderului grupului paramilitar Wagner.

Moscova a acuzat Kievul şi „agenţi” ai opozantului rus Aleksei Navalnîi, aflat în închisoare, că au fost implicaţi în asasinat. Ucraina, la rândul ei, a afirmat că este vorba de o reglare de conturi în cercurile care susţin ofensiva din Rusia.

„Astăzi, vreau să îmi exprim recunoștința față de Vladlen Tatarski, atât din partea mea, cât și din partea luptătorilor Wagner. Tatarski a făcut multe pentru a ne ajuta să ne îndreptăm spre victorie și să eliminăm inamicul.

Îi suntem recunoscători pentru asta și ne vom aminti de el pentru totdeauna. El este un soldat care rămâne cu noi, a cărui voce va trăi pentru totdeauna, spunând doar adevărul”, a declarat Prigojin, potrivit agenției ruse de presă TASS.

De menționat că, fondatorul Wagner a venit cu o „ofrandă” ciudată la ceremonie. El a adus un baros, un simbol al grupării de mercenari, care își ucide foștii membrii acuzați de dezertare cu lovituri de baros.

The funeral of „war correspondent” Vladlen #Tatarsky takes place at #Troyekurovskoye Cemetery. There, the deputy Leonid #Slutsky again called for the return of the death penalty in #Russia, and mercenaries of the #Wagner PMC laid a sledgehammer at his coffin. pic.twitter.com/Ib0r07lA3e

— NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2023