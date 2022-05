Vladimir Putin a pierdut cel de-al 43-lea colonel după o tentativă eșuată a trupelor rusești de a traversa un râu din Ucraina, precum și un lunetist legendar.

Colonelul Denis Kozlov, în vârstă de 40 de ani, s-a numărat printre trupele rusești distruse în încercarea de a traversa râul Doneț, după ce au căzut într-o ambuscadă a forțelor ucrainene săptămâna trecută.

Separat, a fost anunțat decesul unuia dintre cei mai buni lunetiști ai lui Vladimir Putin, sergentul Serghei Tsarkov. Kozlov era în funcție de numai două luni și abia îl înlocuise pe predecesorul său, colonelul Serghei Tsarkov, după ce acesta a fost ucis în martie.

În atacul de săptămâna trecută de pe râul Doneț, două batalioane au fost anihilate de ucraineni după o misiune eșuată de salvare a camarazilor blocați pe cealaltă parte a râului. Soldații ruși și vehiculele lor au rămas blocați în încercarea lor de a traversa cursul de apă după ce podul a fost aruncat în aer de forțele ucrainene.

