Laura Codruţa Kovesi a oferit detalii bombă, într-un interviu pentru BBC, despre candidatura sa la Parchetul European şi despre fenomenul de corupţie din România.

Fosta șefă a DNA a ținut să sublinieze că Guvernul României nu a susţinut-o la Bruxelles, dar că acest lucru nu a contat în demersul său pentru că „nu a aşteptat niciodată ajutorul lor”.

„Da. Guvernul nu mi-a susţinut candidatura la Parchetul European, dar acest lucru nu e important pentru mine. Nu am aşteptat ajutorul lor (…) Da, dl Dragnea a fost implicat în două cazuri, a fost condamnat de două ori, dar, pentru mine, a fost un caz ca toate celelalte. Am încercat să dau tot ce e mai bun în munca mea. Am fost procuror pentru 23 de ani. Am 46 de ani, deci jumătate din viaţa mea am fost procuror, între care procurorul general al României şi procurorul-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie”, a declarat fosta şefă a DNA.

Kovesi consideră că, prin această candidatură la Parchetul European, va putea obţine ceva pentru România, iar lupta anticorupţie va putea fi continuată cu succes.

„(…) În acest moment candidatura este foarte importantă nu doar pentru mine, ci este importantă de asemenea şi pentru colegii mei şi sistemul judiciar din ţara mea. Pentru că în acest moment, independenţa sistemului judiciar este sub atac. Noi putem dovedi, eu şi colegii mei, că prin această candidatură putem obţine ceva pentru ţara noastră şi putem face ceva pentru a ne putea continua munca”, a mai spus Kovesi.

Kovesi a vorbit şi de activitatea sa din fruntea DNA, fiind întrebată dacă a primit ameninţări în cei cinci ani în care a condus instituţia.

„Da, pot să spun că în funcţia asta există tot timpul nişte riscuri pentru că am anchetat oameni care au avut poziţii înalte, care sunt bogaţi, au bani, iar reversul a fost mai mare decât de obicei: au încercat să ne intimideze pe noi sau pe familiile noastre. Am primit destule ameninţări. A fost o companie acum 2 ani care a fost angajată ca să mă hărţuiască şi pe mine, şi pe familia mea, valoarea contractului lor era de 1 milion de euro (c.n. cazul Black Cube). Am depus o plângere, două persoane au fost cercetate şi condamnate, dar oamenii care au plătit contractul sunt încă liberi. Dar eu mi-am făcut treaba şi în pofida acestui lucru”, a comentat Kovesi.

