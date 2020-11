Conform Administrației Prezidențiale, astăzi, la ora 13,00, şeful statului va participa la redeschiderea muzeului Casa memorială ‘Gheorghe Pop de Băseşti’ şi la ceremonia de acordare a Medaliei aniversare ‘Centenarul Marii Unirii’ Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, unde va susţine o alocuţiune. De la ora 14,45, preşedintele Iohannis va participa la prezentarea planului investiţional pe Regiunea de Nord-Vest, care va avea loc la Consiliul Judeţean Maramureş.

Declarația președintelui

În urmă cu o zi, președintele a făcut următoarea declarație: ,, Trebuie sa fim foarte realisti – sunt necesare masuri mai ferme pentru a controla extinderea pandemiei. Masurile luate pana acum nu mai sunt suficiente. Sunt necesare masuri in plan national precum scolile sa treaca toate in online. Angajatii si din public si din privat sa treaca la telemunca peste tot unde este posibil. Magazinele trebuie sa fie inchise seara cel tarziu la ora 21.00. Circulatia pe timpul noptii trebuie restrictionata. Petrecerile si cele publice si cele private trebuie interzise. Targurile si pietele trebuie inchise. Portul mastii trebuie sa devina obligatoriu peste tot in tara, in toate locurile publice si la toate locurile de munca, indiferent daca vorbim de locuri din interior, cum e aici in sala Guvernului sau in exterior. Portul mastii trebuie sa fie generalizat si obligatoriu, iar firmele trebuie obligatoriu sa isi decaleze programul de functionare astfel incat transportul public sa functioneze cu o incarcare mult mai mica, permitand distantarea intre persone”, a declarat presedintele Iohannis.

„Nu dorim sa inchidem economia romaneasca. Da, vrem ca romanii sa isi continue viata cat de mult se poate apropiat de o viata normal, doar ca nu suntem in conditii normale, suntem in conditii de pandemie si nu putem face abstractie de acest lucru. Invit guvernul sa organizeze alegerile in cele mai bune conditii. In acelasi timp incepe campania electorala. Va fi in conditii foarte speciala si urmeaza curand votul. Este posibil. Am dovedit-o cu ocazia alegerilor locale care au avut loc acum putin timp”, a mai precizat presedintele.