Președintele României, Klaus Iohannis, va participa luni, 19 septembrie 2022, la funeraliile de stat ale Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

Înmormântarea Majestății Sale va avea loc Westminster Abbey din Londra. Anunțul a fost făcut de către Administrația Prezidențială.

Potrivit agenției de presă Reuters, la înmormântarea suveranei britanice vor participa mai mulți lideri mondiali, membri ai familiilor regale și demnitari străini, precum:

Vă amintim că astăzi, 13 septembrie, Klaus Iohannis a mers la reşedinţa ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, unde a semnat în cartea de condoleanţe deschisă în memoria Reginei Elisabeta a II-a. Klaus Iohannis a mers la reşedinţa din Strada Armindenului din Bucureşti la ora 14:00 pentru a semna în cartea de condoleanţe.

În urma decesului Reginei Elisabeta a II-a, Ambasada Marii Britanii la București a deschis o carte de condoleanţe atât în format fizic, cât și în format online, la reşedinţa din Strada Armindenului din Capitală.

La scurt timp după trecerea în nefiinţă a fostului suveran britanic, Klaus Iohannis a reacţionat printr-un mesaj publicat pe contul său de Twitter.

„Sincere condoleanţe la trecerea în nefiinţă a Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestăţii Sale, care s-a întins pe parcursul a şapte decenii, a modelat istoria modernă şi reprezintă un simbol excepţional al loialităţii şi al angajamentului faţă de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic şi de Familia Regală”, a afirmat şeful statului.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty’s reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family.@RoyalFamily

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 8, 2022