Fostul ministru al Finanțelor în Guvernul Dăncilă, Eugen Teodorovici, a venit luni, 12 septembrie, în cadrul podcastului EVZ Play, în compania jurnalistului Robert Turcescu, unde a vorbit despre candidatura sa la prezidențialele din 2024, cât și despre cariera sa politică de până acum.

Astfel, fostul lider PSD, care nu mai este în partid încă din 2021, a anunțat că este pregătit să ia locul lui Klaus Iohannis, mai ales că va reveni în politică în următoarele săptămâni.

El va fi viitorul președinte al României. S-a aflat cine îi ia locul lui Iohannis: Candidez la președinție în 2024

„Candidez la președinție în 2024, este ultima șansă a României să se schimbe. Îmi doresc să aibă alternativă românii când merg la vot și să înțeleagă că trebuie să vină la vot. O prezență mare scoate principalul șantajist în afara parlamentului, adică UDMR”, a anunțat Eugen Teodorovici în podcastul de luni de pe contul de Youtube EVZ Capital.

Cu toate acestea, fostul lider social-democrat nu a vrut să spună din partea cărui partid va candida, însă a atras atenția că în două săptămâni va reintra în politică.

„Anunț în 2 săptămâni că mă întorc în politică. Nu la AUR, o să fie la un partid neparlamentar, nici la NOI și nici la PMP. Am avut oferte și să preiau șefia unui partid, dar am refuzat”, a mai explicat fostul ministru al Finanțelor din timpul guvernării Dăncilă.

Teodorovici spune că a intrat în politică în 2008

În cadrul emisiunii Teodorovici spune că a intrat în politică în 2008, din partea PNL, însă a fost păcălit de liberali și a plecat din partid. Ulterior, a reintrat în 2012, cu sprijinul lui Victor Ponta în PSD. Mai mult, acesta spune că a refuzat un post la Curtea Europeană de Conturi, un mandat de 6 ani, titlu de ambasador și 26.000 de euro pe lună, deoarece a vrut să rămână în țară pentru a produce schimbări.

„Am intrat în 2008, eram secretar de stat la finanțe și am intrat în PNL. Am candidat la un post pentru senat, dar am fost păcălit de către politicienii români și practic am fost vândut în acel blat cu

PD. În 2009 am ieșit. Am reintrat în 2012 luat de către Victor Ponta consilier de stat la Fonduri Europene să fiu un ghimpe pentru Ludovic Orban. Atunci am devenit parlamentar din partea PSD și ministrul la Fonduri Europene refuzând un post la Curtea Europeană de Conturi.

Un mandat de 6 ani, titlu de ambasador și 26.000 de euro pe lună. Am refuzat ca să rămân în țară să facem treabă. Cel de astăzi, Viorel Ștefan Ștefan Viorel a fost decorat de președintele României zilele trecute fără să înțeleg de ce. Am refuzat-o și pe Viorica Dăncilă în 2019 să fiu comisar european la Transporturi”, a mai explicat acesta.

Nu a trădat-o pe Viorica Dăncilă

Mai mult, el a și explicat de ce nu a trădat-o pe Viorica Dăncilă când restul oamenilor politici din PSD au făcut acest lucru.

„Am rămas lângă Dăncilă pentru că eu nu trădez. Nu am pus-o eu șefă la partid sau premier, dar am stat lângă ea până la final pentru că sunt om de echipă. Am plecat din 2020 din PSD. Nu am intrat deși am câștigat alegerile la Tulcea.

M-am reîntors la Curtea de Conturi și statutul nu permite să fii membru de partid, în 2021 am plecat de tot în privat. Am vrut să le demonstrez contestatarilor că mă descurc și acolo”, a mai transmis acesta, recunoscând că acum lucrează în privat.