Cu cât pot cumpăra acum românii un litru de benzină sau de motorină?

În prezent, prețul combustibilului a crescut enorm. Spre exemplu, un litru de benzină standard se vinde cu 8.56 lei/litru la o staţie Petrom din Cotroceni (Bucureşti), însă cel mai mare preţ pentru litrul de benzină standard îl găsim la o staţie Lukoil din zona Progresului din Capitală.

Pe cealaltă parte, cel mai mic preţ la motorină standard din București îl găsim la două staţii Lukoil de pe strada Orhideelor şi de pe strada Precizei, însă cel mai mare preţ la motorină standard îl are stația Petrom (9.21 lei/litru)

De altfel, prețul benzinei premium porneşte de la 8.75 lei/litru și ajunge până la 9.24 lei/litru în București, iar motorina premiul are prețuri cuprinse între 9.52 lei/litru și 9.57 lei/litru, potrivit datelor de pe Monitorul Preţurilor.

Fostul ministru al Finanțelor vrea să readucă combustibilul la prețul de 6 lei/litru

Astfel că, în contextul actual, fostul ministru al Finanțelor din Guvernul Ponta, Eugen Teodorovici, a anunțat luni, 20 iunie 2022, că i-a trimis deja premierului Nicolae Ciucă o soluție eficientă pentru ca prețul carburanților să fie redus treptat la 6 lei/litru.

„I-am trimis premierului Ciucă soluția pentru prețul la benzină si motorină. Deocamdată nu am nici un răspuns și aștept să fie o măsură pe care Guvernul s-o ia, ceea ce înseamnă scăderea prețului la benzină și motorină și o spun din experiența pe care o am ca ministru de Finanțe. Atunci când vrei să faci, poți.

Am propus o măsură care spune următorul lucru: la 1 ianuarie 2022, prețul aproximativ la motorină și benzină era pe undeva pe la 6 lei. Considerând că acesta era prețul corect, dacă ne uităm la pretul barilului de petrol de atunci și de acum. Variația prețulului la petrol nu justifică prețul exagerat de mare astăzi, la aproape 10 lei per litru.

Cu alte cuvinte, se ia acest preț ca fiind prețul de referință, eventual o medie a prețurilor la motorină sau la benzină la 1 ianuarie 2022, la primii trei,cinci benzinari din România. Acest preț de referință trebuie impus de Guvernul României printr-o ordonanță de urgență de la 1 iulie, pentru 6 luni sau 12 luni, pentru că se poate face pe legea concurenței acest lucru.

Odată ce se impune un preț de referință, cel de aproximativ 6 lei, Guvernul își poate permite să scadă TVA-ul de la 19% la 5%, astfel încât diferența aceasta destul de importantă din TVA să se regăsească la pompă, implicit la buzunarul fiecărui consumator, deci implicit cu efecte pozitive în economie pe verticală și orizontală. Ar fi o măsură extraordinar de bună și de un impact foarte bun pentru economie”, a declarat luni Eugen Teodorovici invitat în cadrul unei emisiuni TV de pe Antena 3.