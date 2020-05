„Din pacate epidemia COVID-19 este inca intre noi. Nu este momentuls a ne relaxam prea mult. Ne apropiem de numaruld e 1.000 de victime. In continuare avem in feicare zi sute de cazuri. totusi se apropie data de 15 mai cand se termina starea de urgenta si vom intra intr-o alta forma de organizare, in starea de alerta. Foarte multi romani se intreaba ce se schimba dupa 15 mai, ce noutati avem pentru ei.

In primul rand mentionez ce devine obligatoriu. SUnt lucruri foarte simple dar importante. Din 15 mai devine obligatoriu portul mastii, atunci cand ne gasim in spatii interioare, cand mergem la magazin sau cand cumparam alimente sau in alte situații, cand mergem cu transportul public in comun. In interior masca e obligatorie.

Este obligatorie pastrarea unei distante. Distanta este de 1,5 metri. Igiena mainilor este obligatorie si intotdeauna cand venim acasa de la o activitate din afara.

Se renunta la obligatia de a sta acasa si la obligatia unei declaratii cand ne deplasam in interiorul unei localitati. Totusi in interesul nostru nu trebuie sa exageram si trebuie sa renuntam la deplasarile care se poate renunta.

Ramane obligatoriu in prima etapa, interzicerea deplasarii in afara localitatii, cu exceptii. Sunt exceptii naturale, cine merge la serviciu de exemplu, pentru muncile agricole, pentru sporturi individuale. Cand iesim din localitate este nevoie in continuare de o declaratie, mai putin in zonele metropolitane, de exemplu din comunele din jurul Bucurestiului. Aici nu va fi nevoie de declaratie.”, a declarat Klaus Iohannis marți seară.

Şeful statului a avut o şedinţă privind măsurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, şi şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.