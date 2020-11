În contextul în care miercuri se va afla cine este noul președinte al Statelor Unite ale Americii, președintele Klaus Iohannis a declarat marți seara că relația României cu SUA va rămâne una fundamentală, indiferent cine va câștiga alegerile prezidențiale de peste ocean.

„Ne mai despart doar câteva ore de aflarea primelor rezultate ale alegerilor pentru preşedintele Statelor Unite ale Americii, un moment de referinţă în plan geopolitic.

Din perspectiva României, relaţia cu Statele Unite ale Americii rămâne una fundamentală, aprofundarea şi extinderea Parteneriatului Strategic fiind un pilon de bază al politicii noastre externe şi de securitate. Totodată, Administraţia Statelor Unite, indiferent de coloratura politică, a susţinut permanent dezvoltarea relaţiilor cu România pe toate palierele”, a spus şeful statului.

Cooperarea politico-militară și de securitate a crescut semnificativ nivelul de conștientizare

Șeful statului a precizat că nivelul de conștientizare a importanței strategice a Mării Negre atât în Statele Unite, cât și la nivelul NATO a crescut semnificativ având în vedere cooperarea politico-militară și de securitate.

„Au fost puse astfel bazele pentru creşterea în continuare a prezenţei militare americane în România, ca o garanţie de securitate în faţa provocărilor complexe din regiune”, a evidenţiat şeful statului.

Totodată, preşedintele a vorbit de implicarea sa în relaţia bilaterală. „Eu mă voi implica în continuare în mod direct pentru consolidarea şi extinderea Parteneriatului Strategic cu SUA”, a subliniat Iohannis.

Primele rezultate ale alegerilor din SUA

Alegătorii din Dixville Notch, un cătun cu 12 locuitori din nord-estul Statelor Unite, dau startul simbolic al alegerilor la fiecare scrutin prezidenţial din SUA chiar la miezul nopții de luni spre marţi. Localitatea pierdută din pădurile New Hampshire, lângă graniţa canadiană, continuă o tradiţie stabilită din 1960, care i-a adus titlul de „First in the Nation”.

Conform tradiției, toți alegătorii eligibili se adună în „Sala de vot” din stațiunea Balsams din Dixville Notch pentru a-și exprima votul secret odată ce urnele se deschid la miezul nopții. Odată ce fiecare vot este exprimat, voturile sunt numărate și rezultatele anunțate, cu câteva ore înainte de a se anunța oriunde altundeva, făcându-l un loc preferat pentru reporteri și observatori dornici de orice indicii despre ceea ce va veni în ziua alegerilor.

În urma votului, rezultatele au fost: Joe Biden – 5 voturi, Donald Trump – 0 voturi, a anunțat comunitatea pe Twitter.