Președintele a dat ca exemplu Parlamentul și modul în care unele partide se folosesc de această criză provocată de noul coronavirus pentru câștig electoral.

„Nu toți politicienii au dorit să fie de partea care se ocupă de îngrădirea epidemiei. Avem un contra-exemplu mare, cât Casa Poporului: Parlamentul. Și modul în care unele partide și unii lideri înțeleg să folosesc acestă nenorocire pentru câștig electoral. În Parlament am văzut un spectacol ciudat, sinistru, un festival deplorabil, instrumentat de aceiași politicieni care și înainte de criză au avut un comportament nociv și demagogic, oamenii care au lăsat România fără bani.

Banii românilor au fost risipiți de guvernele PSD-iste, în loc să fie investiți unde aduceau câștig pentru toată țară. E trist că după ani și ani de guvernări pesediste să ne găsim în față unei epeidemii cu stocurile goale și tot aceiași pesediști să strige în Parlament că eu și guvernul nu facem ce trebuie. Este ceva jalnic.”, a declarat președintele Iohannis.

Nu în ultimul rând, Iohannis a spus că nu va tolera ca politicienii să profite de pe urma românilor pentru a obține capital electoral.

„Vin aproape zilnic cu inițiative care mai de care mai populiste, vor să ofere tot, că doar nu dau de la ei (…) măsuri populiste imposibil să fie puse în practică. Aceștia sunt politicienii care se cațără pe spaimele oamenilor și votează legi inaplicabile doar pentru a câștiga capital electoral. Acestea apasă asupra bugetului public, care și așa e sub un stres enorm, fiindcă din cauza epidemiei avem probleme economice mari. (…) Eu nu voi tolera așa ceva!”, a spus Iohannis.

„Avem un contraexemplu mare cat Casa Poporului – modul in care unele partide si lideri au inteles sa foloseasca aceasta nenorocire pentru castigul lor electoral. In Parlament, fie ca s-a lucrat video, la distanta, fie ca s-au adunat cativa, am vazut un spectacol ciudat, sinistru, un festival deplorabil instrumentat de aceiasi politicieni care si inainte de criza au avut un comportament nociv si demagocic, oameni care au lasat Romania fara bani.