Veşti foarte bune pentru elevii ce provin din medii defavorizate! Ei vor primi un ajutor din partea statului, sub forma unor tichete sociale pentru sprijin educaţional.

Totul a devenit oficial după ce luni, 28 iunie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea ce stabileşte acest sprijin.

Fonduri europene pentru sprijinul educaţional al copiilor defavorizaţi

Şeful statului a promulgat actul normativ pentru aprobarea OUG nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale.

Respectiva ordonanţă de urgenţă prevede instituirea unor măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (POAD), prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, precum şi stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operaţiuni: acordarea de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, asistenţă tehnică.

Ce copii vor primi aceşti bani şi care este valoarea tichetelor?

Copiii vizaţi de această măsură sunt elevii cei mai dezavantajaţi din învăţământul preşcolar, din învăţământul primar şi din învăţământul gimnazial.

Tichetul are o valoare de 500 de lei pe an. Valoarea acestora va fi actualizată cu cel puţin 90 de zile înainte de încheierea unui an calendaristic, pentru anul calendaristic următor, prin Hotărâre de Guvern. Contravaloarea acestui tichet reprezintă venit neimpozabil.

Ministerul Fondurilor Europene se va ocupa de acordarea acestor tichete, printr-o nouă structură de specialitate. Este vorba despre SNSED (Schema Naţională de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizaţi).

Sursa foto: Dreamstime