Preşedintele Klaus Iohannis s-a aflat sâmbătă, 18 septembrie, în judeţul Alba.

Klaus Iohannis a testat noul Duster!

Şeful statului a fost prezent la decernarea premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiță”, în comuna Pianu. Nu este pentru prima oară cănd Iohannis merge la Pianu: a vizitat această comună de mai multe ori în ultimii ani, fiind legat de o prietenie mai veche cu primarul de acolo. Ultima dată s-a aflat într-o vizită privată la Pianu în urmă cu mai puțin de un an, în noiembrie 2020.

Preşedintele României a participat şi la evenimentul organizat de Dacia-Renault cu ocazia decernării premiilor Cupei de Golf „Paul Tomiţă”. Constructorul auto a prezentat cea mai recentă versiune a Dacia Duster.

Klaus Iohannis a testat, sâmbătă, varianta facelift a popularului model Duster şi a declarat apoi că experienţa şofatului a fost „pe măsura aşteptărilor”, relatează România TV.

Preşedintele a mai atins şi alte subiecte de actualitate, apreciind modul în care economia României a reuşit să depăşească criza sanitară şi încurajând Guvernul României şi mediul de afaceri să menţină un dialog permanent.

În cei aproape 11 ani de la lansarea modelului Duster, Dacia a vândut peste 1,5 milioane de exemplare în Europa. Cel mai bun an a fost 2019, cu peste 220.000 de unităţi livrate în Europa.

Maşina poate fi comandată în reţeaua de agenţi autorizaţi din toată ţara, la preţuri ce pleacă de la 14.100 de euro, TVA inclus. Primele livrări sunt programate pentru luna septembrie

“Duster reprezintă revoluția Dacia în segmentul SUV. De la lansarea primei generații, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la 2 milioane de clienți, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia.

Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină ușoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare și ușor de recunoscut, a fost menținută. Am adus în schimb o serie de evoluții pentru un plus de modernitate și de prospețime.

Spiritul de aventură și spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust și accesibil, care oferă esențialul”, afirmă Lionel Jaillet, director performanță produs la Dacia.

Sursa foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei