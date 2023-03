Așadar, șeful UDMR a subliniat că noile legi ale Educaţiei se află în momentul de față în circuitul de avizare. Potrivit explicației oferite de Kelemen Hunor, au mai rămas de discutat doar câteva detalii minore.

Legile Educației se află în circuitul de avizare

„Acum este în circuitul de avizare. Am avut câteva observaţi pe acest circuit. Am avut mai multe întâlniri cu doamna ministru şi cu specialiştii, după aceea am avut întâlniri în coaliţie. Au rămas nişte chestiuni în suspensie sau să mai discutăm, dar sunt detalii minore.

Până când nu văd forma finală mi-e greu să intru în discuţie. Nu avem de gând, dacă lucrurile merg bine, nu ar trebui să avem amendamente nici noi, nici colegii din coaliţie, amendamente esenţiale, pentru că atunci din această lege nu o să iasă nimic bun. Dacă nu armonizezi textul de la un capăt la celalalt, s-ar putea să greşeşti, să faci o pagubă. E o altă discuţie, cum vor arăta nuanţele, mai ales la curriculă, dar această discuţie trebuie să aibă loc după ce legea va fi adoptată”, a declarat Kelemen Hunor la TVR Info.

Kelemen Hunor spune că este mai greu să nu apară amendamente în Parlament

În schimb, Kelemen Hunor a spus că este mai greu să nu apară amendamente în Parlament.

„În Parlament, e greu să îi oprești pe unii parlamentari să nu aibă amendamente, dar, dacă există o înţelegere în coaliţie, atunci putem gestiona toate amendamentele”, a mai spus Kelemen Hunor.

Acesta a spus și că ar fi vrut ca Guvernul să îşi asume această lege, însă colegii de coaliţie nu au fost de acord. Șeful UDMR a subliniat că este foarte important cum va arăta curricula, finanţarea şi ce vor învăţa elevii.

„Eu, de la bun început, am spus şi nu am avut câştig de cauză, se mai întâmplă, să mergem pe asumare, cum am făcut în 2011 cu legea lui Daniel Funeriu, o lege bună în acea vreme. Colegii mei nu au fost de acord cu asumarea şi atunci vom intra în dezbaterea parlamentară. (…) E foarte important cum va arăta curricula, cum va arăta finanţarea, cum va arăta încărcarea copiilor şi ce vor învăţa”, a conchis Kelemen Hunor.