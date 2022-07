Cu această ocazie, Kelemen Hunor a vorbit și despre abandonul şcolar, care în opinia sa se poate reduce prin programele after school. El a mai subliniat faptul că dacă abandonul școlar ar putea fi redus, de la clasa încăpătoare până la clasa a cincea, atunci, sunt șanse mai mari pentru menținerea copiilor în școli.

În cazul în care abandonul începe din primele trei clase, atunci lucrurile sunt mult mai dificile, a punctat Kelemen Hunor, care a mai adăugat că a fost propusă deja extinderea programelor after school la nivel național.

Abandonul școlar poate fi redus

„Suntem convinşi că prin programele after school se poate reduce abandonul şcolar. Dacă ai redus abandonul şcolar măcar în prima perioadă, de la clasa începătoare până la clasa a patra, a cincea, ai şansa să menţii copiii în şcoală. Dacă abandonul începe în clasa întâi, a doua, a treia, sigur că e greu să opreşti abandonul şcolar.

De aceea, noi am propus ca programele after school la nivel naţional să se extindă, dar nu se poate face într-un singur an, nici măcar în doi ani. Noi credem că în termen de trei – patru ani se poate atinge această ţintă, cu un efort uriaş”, a spus Kelemen Hunor, la evenimentul care a avut loc la Palatul Parlamentului.

Totodată, el a mai vorbit și despre actuala situație în care se află sistemul educațional din România. Vicepremierul susține că este vorba despre ”un dezastru”, având în vedere ce decalaje există între mediul rural și cel urban.

Kelemen Hunor, despre legile educației din ultimii 30 de ani

Kelemen Hunor susține că în 32 de ani au existat șase legi ale educației, însă niciuna nu a adus prea multe schimbări. El precizează că fără o Educație coerentă nu se poate vorbi despre o societate bună și nici despre o schimbare a mentalității.

„Când vorbim de educaţie, am făcut un calcul şi mi-am dat seama că noi, în 32 de ani, am avut vreo şase legi ale Educaţiei. Cum poţi să ai o Educaţie coerentă, eficientă şi bună când schimbi din cinci în cinci ani Legea Educaţiei?

Fără o Educaţie coerentă, bună, e greu să vorbeşti despre o societate bună şi e greu să vorbeşti despre schimbarea mentalităţii, fiindcă dezvoltarea durabilă înseamnă şi schimbarea mentalităţii la nivel de societate”, a subliniat liderul UDMR.