Tudor Duma, eliberat sub control judiciar

În dosarul „2 Mai”, a fost luată o nouă decizie controversată. Tudor Duma, cunoscut și sub numele de Maru, presupusul dealer de droguri asociat cu Vlad Pascu, va fi supus unei cercetări sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, conform informațiilor furnizate de Realitatea Plus.

Instanța a decis să înlocuiască arestul preventiv cu controlul judiciar pentru Tudor Duma, cunoscut ca „Maru”, pentru o perioadă de 60 de zile, conform legii.

Inculpatul Tudor Duma va fi eliberat la data la care această hotărâre devine definitivă, cu condiția să nu fie reținut sau arestat în altă cauză.

Duma trebuie să se prezinte la autoritățile de urmărire penală și în fața instanței ori de câte ori este solicitat.

El mai trebuie să notifice imediat schimbarea locuinței și să se prezinte la secția de poliție din zona sa de domiciliu, conform programului de supraveghere stabilit.

Totodată, „Maru” nu are permisiunea să contacteze alți suspecți din dosar, precum CONSTANTIN COSTIN-ANTON, cunoscut ca „LOPATĂ”, CONSTANTIN ȘTEFAN-CIPRIAN, și nici o serie de alți martori.

Tudor Duma a fost reținut după ce a fost surprins pe cameră video în timp ce pătrundea prin efracție în farmacia Spitalului Floreasca.

S-a cerut strămutarea procesului lui Vlad Pascu

Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a solicitat Curții de Apel Constanța strămutarea procesului lui Vlad Pascu. Cererea a fost înregistrată marți, 19 martie, ca urmare a respingerii cererii de recuzare depuse de avocatul Cuculis.

Analiza cererii procurorilor de către Curtea de Apel Constanța este programată pentru data de 2 aprilie. Apoi, în data de 4 aprilie, este prevăzut un nou termen în procesul de la Judecătoria Mangalia.

În cadrul acesta se va aborda modificarea încadrării juridice a acuzațiilor împotriva lui Vlad Pascu. Se dorește schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat.

În ultima ședință de judecată din 14 martie, Vlad Pascu a solicitat să fie judecat conform procedurii simplificate. Această procedură presupune că recunoașterea faptelor reduce cu o treime limitele pedepsei. Cererea a fost acceptată de instanță.

În acel moment, avocatul Adrian Cuculis a solicitat recuzarea judecătoarei Ancuța Popoviciu. El oferă asistență juridică părinților studentei decedate în accident.