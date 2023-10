După Adrian Mutu și Cristian Chivu, un alt român ar putea intra sub comanda faimosului antrenor Jose Mourinho. De data aceasta, atenția se îndreaptă către tânărul fundaș Radu Drăgușin, care a atras atenția cu evoluțiile sale de până acum.

Jose Mourinho ar fi interesat de transferul unui român la AS Roma

Chiar dacă Echipa Națională a României are probleme cu atacul, axa defensivă Drăgușin – Burcă e neînvinsă până acum. Iar Radu Drăgușin, care joacă pentru Genoa, a reușit să impresioneze. Se pare că AS Roma, aflată sub conducerea lui Jose Mourinho, ar fi interesată să-l aducă pe tânărul fundaș.

Pentru Radu Drăgușin, un transfer la AS Roma sub conducerea lui Jose Mourinho ar însemna o recompensă bine meritată. Mutarea ar marca, de asemenea, o nouă etapă importantă în dezvoltarea sa ca jucător.

„Avem și o știre din Italia legată de Radu Drăgușin. Internaționalul care mie mi-a plăcut, voi vorbeați de primirea unui cartonaș galben, am mari speranțe în el. Pentru că în 9 meciuri din Serie A nu a luat niciun cartonaș galben. Nu a luat galben deși a avut acei adversari teribili. Radu Drăgușin la Roma, sub comanda lui Mourinho, scrie Calciomercatotv. Un ajutor în apărare pentru Roma ar fi Radu Drăgușin”, a spus Gabi Safta, potrivit Fanatik.

Suma de transfer a lui Radu Drăgușin este estimată la 15 și 20 de milioane de euro

Clubul italian ar trebui să plătească însă pentru Drăgușin o sumă estimată între 15 și 20 de milioane de euro. Dacă acest transfer se va materializa, Radu Drăgușin va avea ocazia să lucreze cu unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din lume.

„Crescut la juniorii lui Juventus, cumpărat definitiv de Genoa. Radu e prezentat unul din cei mai bine crescuți și cu o continuitate perfectă în fotbalul italian. Roma, însă, nu-l va putea lua foarte ușor. Valoarea ar fi de 15-20 de milioane, sumă pe care o italienii ar putea să o dea pentru a crește fotbaliștii din propria academie. Este o știre dată de cei ce la Calciomercatotv”, a completat Gabi Safta.

Jose Mourinho a mai lucrat cu jucători români, în special în perioada sa de la Chelsea, unde a colaborat cu Adrian Mutu. Colaborarea nu s-a bucurat însă de un mare succes. În schimb, Mourinho a avut o relație extraordinară cu Cristian Chivu la Inter Milan, unde au cucerit împreună Liga Campionilor în 2010.