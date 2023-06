Așadar, președintele american Joe Biden şi premierul britanic Rishi Sunak au prezentat „Declaraţia Atlantică” la Casa Albă, un nou parteneriat economic SUA-Anglia împotriva Chinei.

În privinţa metalelor indispensabile tranziţiei ecologice, Joe Biden a spus că industriaşii britanici vor beneficia parțial de planul de subvenţii numit „Inflation Reduction Act”, conform AFP.

În domeniul apărării, preşedintele american a promis să le deschidă accesul pe piaţa americană industriaşilor britanici, cu scopul de a impulsiona dezvoltarea unor sisteme sofisticate de armament, precum rachetele hipersonice.

Acest acord vizează şi inteligenţa artificială (AI), securitatea energetică şi fiabilitatea lanţurilor de aprovizionare, potrivit sursei menționate.

„Ne confruntăm cu provocări noi la adresa stabilităţii internaţionale: state autoritariste ca Rusia şi China, tehnologii îngrijorătoare, actori nestatali şi mize transnaţionale ca modificările climatice”, arată în „Declaraţia Atlantică”.

„Nu avem aliaţi mai apropiați (n.red. decât britanicii)”, a declarat Joe Biden în Biroul Oval.

Totodată, acesta a dat asigurări că relaţia catalogată în mod tradiţional drept „specială” a celor două ţări este „în continuare foarte bună”.

Ne vom pune valorile în centrul acţiunii noastre pentru britanici şi americani”, a declarat Rishi Sunak, la începutul întâlnirii cu şeful statului american.

Amintim că Londra visa să semneze un acord comercial cu Washingtonul, însă a fost nevoită să renunţe din cauză că administraţia Biden a întors spatele dogmei liberului schimb şi leagă de-acum în mod strâns interesele economice şi consideraţii strategice.

Rishi Sunak i-a mulţumit lui Joe Biden pentru găzduirea la Blair House, o reşedinţă situată în apropiere de Casa Albă.

Mai apoi, premierul din Marea Britanie a promis să se poarte mai bine decât ilustrul său predecesor, Winston Churchill, care a fost primit la Casa Albă în 1941 şi ale cărui excentricităţi au indispus-o foarte tare, potrivit istoricilor, pe Prima Doamnă de atunci, Eleonor Roosevelt.

Amintim că Joe Biden şi Rishi Sunak s-au întâlnit deja în mai multe rânduri, în marja unor summituri internţaionale sau pentru a lansa o mare colaborare militară împreună cu Australia.

