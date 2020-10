Joe Biden, candidatul democraţilor la alegerile prezidenţiale din Statele Unite, a lansat un nou atac la adresa actualului preşedinte, Donald Trump. Biden a opus bilanţul foarte grav al pandemiei în Statele Unite afirmaţiilor liniştitoare ale preşedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, notează AFP.

„Am văzut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au arătat. Spune ’Nu lăsaţi COVID să vă controleze viaţa’. Să meargă să le spună asta celor 205.000 de familii care au pierdut pe cineva”, a declarat fostul vicepreşedinte american, vizibil furios, la un post de televiziune din Florida.

Anunţând ieşirea sa din spital, Donald Trump a scris pe Twitter „Nu vă temeţi de COVID”, în ciuda faptului că Statele Unite sunt cea mai îndoliată ţară din lume din cauza noului coronavirus, cu peste 210.000 de morţi.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

