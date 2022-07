Jennifer Lopez s-a căsătorit cu Ben Affleck în Las Vegas

Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au căsătorit într-o capelă din Las Vegas! Nunta lor a avut loc la miezul nopții, într-un cadru restrâns, fiind prezente doar câteva rude, copiii lor din mariajele anterioare (două fete – J.LO și trei copii – Ben Affleck) și câțiva prieteni.

Jennifer Lopez și-a anunțat fanii prin intermediul unui newsletter, însoțit de numeroase fotografii de la nunta ei, plus un mesaj emoționant despre povestea de dragoste dintre ea și actualul ei soț.

„În sfârșit, am făcut-o. Iubirea este minunată, este blândă și ne-am dat seama că iubirea este, de asemenea, răbdătoare. Noi am avut răbdare 20 de ani. Acum este exact cum ne-am dorit. Noaptea trecută am zburat spre Vegas, am stat la coadă cu alte patru cupluri pentru a semna actul de căsătorie.

Ne-am citit propriile jurăminte și ne-am oferit unul celuilalt inelele pe care le vom purta până la sfârșitul vieții. Am avut muzică la boxe Bluetooth în timp ce pășeam spre altar și, într-un final, a fost cea mai frumoasă nuntă pe care ne-am fi putut-o imagina. Una la care am visat acum mult timp”, le-a mărturisit J.LO fanilor ei, prin intermediul acelui newsletter, unde s-a semnat ca „Jennifer Lynn Affleck”.

La nunta sa, J.LO a purtat o rochie albă, de inspirație vintage și a adoptat o coafură retro ce amintea de stilul anilor ’60, plus un bughet din crini albi.

Potrivit certificatului de căsătorie, Jennifer Lopez a luat numele soțului ei, Ben Affleck, relatează Click!.

Cum a cerut-o Ben Affleck pe J.LO? „Mă uitam în ochii lui plângând de fericire”

Amintim faptul că, încă din aprilie 2022, Jennifer Lopez a dezvăluit că plănuiește să se căsătorească cu Ben Affleck.

În primăvară, vedeta a făcut public inelul de logodnă pe care l-a primit de la bărbatul iubit. Un inel elegant, cu un diamant mare de culoare verde, nuanță care îi poartă noroc lui J.LO. De asemenea, aceasta a dezvăluit și modul în care soțul ei a cerut-o în căsătorie.

„Am fost complet luată prin surprindere. Mă uitam în ochii lui plângând de fericire, realizând că povestea noastră se repetă după 20 de ani. Nu mai putem spune nici măcar un cuvânt, el s-a uitat la mine și m-a întrebat: «Asta înseamnă „Da”?». Normal că înseamnă „Da””, a scris ea în acel newsletter.

Menționăm faptul că Jennifer Lopez și Ben Affleck au devenit un cuplu în decembrie 2001. Vedeta i-a dedicat mai multe piese lui Ben Affleck și chiar au filmat un clip împreună. În anul 2002, aceștia s-au logodit și începuseră deja pregătirile pentru nuntă, însă cântăreața a rupt brusc logodna și fiecare a luat-o pe drumuri separate.

Anii au trecut, iar J.LO s-a căsătorit cu Marc Anthony, mariaj din care au rezultat două fiice, iar Ben Affleck s-a căsătorit cu Jennifer Garner, care i-a dăruit trei copii. Ambii au divorțat, iar după 20 de ani, destinele lor s-au unit prin taina căsătoriei.